Ibrahimovic metido em problemas por guiar Ferrari Monza SP2 ilegal

A notícia foi avançada esta quinta-feira pelo The Sun: Zlatan Ibrahimovic corre o risco de pagar uma pesada multa por ter dado umas aceleradelas com o seu Ferrari Monza SP2 nas ruas de Estocolmo.

Recorde-se que o excêntrico avançado do AC Milan ofereceu a si próprio, quando celebrou 38 anos a 3 de Outubro, um exemplar avaliado em mais de 1,6 milhões de euros.

Único problema? O super desportivo tem a matrícula cancelada pela Agência de Transportes da Suécia e, pelas suas características especiais, precisa de uma inspecção especial para ser autorizada a sua circulação na estrada.

O Ferrari Monza SP2 não tem pára-brisas, tejadilho e vidros laterais, o que significa que, para conduzi-lo, o piloto precisa de um capacete com viseira na cabeça… a menos que adore levar com um moscardo pela garganta abaixo enquanto acelera de boca aberta!

Há uma ressalva, no entanto: a "bomba" pode ir para a rua desde que tome o caminho mais curto até ao centro de inspecção mais próximo.

E Ibrahimovic fê-lo? Claro que não, como explica o diário britânico. Nas vésperas de regressar a Milão, para cumprir duas semanas de quarentena antes de voltar aos treinos, foi filmado e fotografado na capital sueca a dar gás ao Monza SP2.

Imaginamos a sensação, depois de ter escolhido a Suécia para passar quase dois meses em casa devido à suspensão da liga italiana de futebol, à semelhança do que aconteceu – a excepção foi a Bielorrússia – com todos os campeonatos do Velho Continente.

Não é a primeira nem será a última vez que este "enfant terrible" dos relvados faz questão de marcar a diferença.

Quando jogava no Barcelona, às ordens de Pep Guardiola, o treinador proibiu os seus jogadores de irem para os treinos ao volante de desportivos.

"Pensei que isso era ridículo; ninguém tem a ver com o carro que conduzo", afirmou mais tarde o ex-avançado da equipa catalã. "Em Abril de 2011, antes de uma partida, guiei o meu Ferrari Enzo para o ‘trabalho’. Foi cá uma cena…".

Com uma produção limitada a 499 unidades, partilhadas entre os Ferrari Monza SP1, de apenas um lugar, e SP2, de dois lugares, ambos estão equipados com um bloco V12 de 6.5 litros.

Sendo o motor mais poderoso que a fábrica de Maranello alguma vez construiu (se excluirmos a unidade híbrida do Ferrari LaFerrari), está concebido para pôr 810 cv de potência e 719 Nm de binário máximos no solo.

A aceleração é simplesmente estupenda: um "disparo" de 2,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora, e de 7,9 segundos para chegar aos 200 km/hora, para uma velocidade máxima superior a 300 km/hora.



Recorde-se que além deste Monza SP2 e do Ferrari Enzo que referimos acima, Ibrahimovic ainda tem outro Ferrari na sua garagem, um LaFerrari amarelo com que já foi "apanhado" várias vezes nas ruas de Estocolomo (ver galeria abaixo).



