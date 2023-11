Hyundai Tucson remodela-se com visual mais robusto e interior 'premium'

Sem grandes alaridos, a Hyundai revelou esta terça-feira o renovado Tucson derivado da quarta geração lançada em 2020.

Do lado das motorizações não há qualquer alteração do que a gama já comportava, com propulsores a gasolina com e sem sistema mild hybrid de 150 a 180 cv, e a gasóleo de 116 cv.

No campo da electrificação, são destacadas as variantes 100% híbrida de 230 cv e híbrida plug-in de 265 cv, sempre apoiadas no bloco T-GDi de 1.6 litros e caixa automática de seis relações.

Exterior mais robusto

O renovado Hyundai Tucson segue o lema "dinâmica paramétrica" do modelo que agora substitui, reflectido num exterior robusto e com um design interior luxuoso e de alta tecnologia.

À frente, as luzes paramétricas ocultas e os gráficos detalhados da grelha são mais finos e angulares, a que se soma um novo pára-choques.

Atrás, as principais diferenças estão na placa de protecção integrada no pára-choques, agora mais alargada para dar um visual mais amplo e imponente.

É dentro do habitáculo que se percebe a evolução que este SUV sofreu, reforçando uma imagem mais luxuosa e de alta tecnologia.

O SUV mantém os 4,50 metros de comprimento por 1,87 de largura e 1,65 de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,68 metros.



Quem mais beneficia são os ocupantes dos bancos traseiros, a poderem estender as pernas numa distância total de 996 milímetros.

Dependendo da versão e da motorização, a bagageira oferece uma capacidade máxima até 620 litros, que pode subir até aos 1.799 litros com os bancos rebatidos.

Interior todo novo

No tabliê completamente redesenhado assentam o painel de instrumentos e o ecrã táctil multimédia, ambos de 12,3 polegadas, oferecendo melhor visibilidade ao condutor.

Os comandos de climatização e as saídas de ventilação estão agora colocados num plano inferior, enquanto o selector de marchas montado na coluna de direcção permitiu libertar espaço na consola central.



Os assistentes de apoio ao condutor de última geração incluem a travagem autónoma de emergência com assistência em cruzamentos, manutenção e alerta de saída da faixa de rodagem, e aviso de fadiga do condutor.

Ressaltam ainda a assistência em auto-estrada, assim como o cruise control inteligente em curva, usando os dados do sistema de navegação para uma condução ainda mais segura.

Sistema de informação da velocidade máxima, radar e monitorização de ângulo morto, e sistema remoto de estacionamento automático são outros sistemas integrados no SUV.

Ainda sem data de lançamento no nosso país, as primeiras unidades do renovado Hyundai Tucson começam a chegar no início do próximo ano aos concessionários europeus.

