Hyundai Tucson já chegou com preços abaixo dos 32 mil euros

Pode ser já encomendado no nosso país o novíssimo Hyundai Tucson, o primeiro SUV da marca sul-coreana a adoptar a linguagem Sensuous Sportiness.





Hyundai Tucson já chegou: preço de arranque abaixo dos 32 mil euros

Proposto numa variedade alargada de motorizações para dois níveis de equipamento – Premium e Vanguard; N Line chega antes do Verão –, serão as opções hibridizadas as que despertam maior atenção.

Numa primeira fase, a gama é proposta com um motor turbo a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros, com 150 cv de potência e sistema mild-hybrid de 48 volt, aliado a uma caixa manual "inteligente" (iMT) de seis velocidades.

No campo do diesel está a versão de 1.6 litros, também de quatro cilindros e sistema mild-hybrid de 48 volt, como 136 cv, ligado a uma caixa automática (DCT) de dupla embraiagem com sete relações.

Estreia neste SUV é a variante Hybrid, combinando o motor a gasolina 1.6 T-GDi de 180 cv com um propulsor eléctrico de 60 cv, alimentado por uma bateria de 1,49 kWh, para uma potência total de 230 cv e 350 Nm.

A transmissão automática (AT) de seis velocidades com conversor de binário é feita apenas às rodas dianteiras.

Para o início da Primavera está prevista a chegada da versão híbrida plug-in de 265 cv, com uma autonomia eléctrica a rondar os 50 quilómetros.

A variante desportiva mais potente, da família N, chegará também este ano, embora não tenham sido adiantadas nem a data nem as especificações técnicas.

Versão Preço 1.6 T-GDI 48V (6iMT) Premium 31.786 euros 1.6 T-GDI 48V (6iMT) Vanguard 35.718 euros 1.6 CRDi 48V (7DCT) Premium 39.100 euros 1.6 CRDi 48V (7DCT) Vanguard 43.300 euros Hybrid Premium 38.650 euros Hybrid Vanguard 42.850 euros

