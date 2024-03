Lembra-se do Hyundai Pony que andou pelas estradas nacionais nos anos 80? Pois a marca sul-coreana está a alargar esta "herança" à geração Z mundial.

Hyundai revive Pony no universo virtual do Zepeto

A campanha compreende novos conteúdos com temática retro no Zepeto, uma rede social baseada em avatares 3D e eventos offline no sudeste asiático.

No mundo virtual Timeless Seoul, os internautas são transportados para a Seul dos anos 70 e 80, quando o Pony era o carro mais popular da Coreia do Sul.

Os utilizadores podem explorar elementos retro da cultura sul-coreana, como antigas lojas de discos de vinil ou lojas familiares.

Podem interagir ainda com acessórios de vestuário em zonas de fotografias temáticas, que estão preparadas para serem publicadas nas redes sociais.

O Hyundai Pony é o ponto de contacto com a marca, ligando a sua história ao eléctrico Ioniq 5, que transporta os genes estilísticos daquele modelo icónico.

A sublinhar a popularidade da rede social, a Hyundai irá realizar vários eventos offline no salão automóvel de Banguecoque que arranca a 25 de Março.

