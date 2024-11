Hyundai mostra interior do Ioniq 9

Reveladas que estão as formas do novíssimo Ioniq 9, a Hyundai avançou esta quarta feira com o primeiro vislumbre do interior do SUV eléctrico de sete lugares.

A nova proposta, a estrear mundialmente a 21 de Novembro no salão automóvel de Los Angeles, aproveita as soluções técnicas do Kia EV9 como é exemplo a plataforma E-GMP.

As linhas arredondadas ou elípticas transformam o habitáculo numa verdadeira sala de estar sobre rodas, sendo o conforto e a serenidade a bordo as principais palavras de ordem a defini-lo.

Versátil quanto baste, o desenho interior privilegia a flexibilidade do espaço para acomodar as diferentes necessidades e situações dos ocupantes, mesmo para quem viaja na terceira fila.

À partida, o Hyundai Ioniq 9 deverá partilhar com o "irmão" da Kia as mesmas soluções técnicas, o que significa um propulsor de 204 cv para a tracção dianteira ou dois com 385 cv combinados para a integral.

Se comportar a mesma bateria de 99,8 kWh, podem esperar-se autonomias até 563 quilómetros para o primeiro exemplo, e até 505 quilómetros para o segundo.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?