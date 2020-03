Hyundai Kauai Electric: novos pneus aumentam 8% da autonomia

É possível aumentar a autonomia de um "eléctrico" sem ter de mexer no motor, nas baterias, na electrónica ou na aerodinâmica? Sim, é possível, e no caso do Hyundai Kauai Electric bastou à marca sul-coreana optar pelos novos pneus Primacy 4 da Michelin.

A redução do atrito dos pneumáticos no solo permitiu a este SUV compacto aumentar a sua autonomia eléctrica até 8%, ao reduzir o consumo de energia.

Enquanto na versão equipada com a bateria de 39 kWh, a autonomia passou dos 289 para os 305 quilómetros, na variante equipada com a bateria de 64 kWh, esse aumento passou dos 449 para os 484 quilómetros.

Para quem se queixa da autonomia demasiado curta dos automóveis eléctricos, esta simples alteração faz todo o sentido.

Recorde-se que, já no final do ano passado, o SUV 100% eléctrico do construtor asiático tinha sofrido uma série de melhorias técnicas, passando agora a dispor de um carregador trifásico a bordo de 10,5 kW.

O carregamento a 100% em postos públicos trifásicos ou em tomadas domésticas demora agora 4h50 no modelo equipado com a bateria de 39 kWh, subindo para 7h30 na variante com a bateria de 64 kWh.

Com um preço base de 38.500 euros, o Hyundai Kauai Electric beneficia de uma garantia de sete anos sem limite de quilómetros.