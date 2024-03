Depois do térmico e do híbrido, a Hyundai completa a gama do Kauai com uma proposta totalmente eléctrica, e logo com dois níveis de potência.

Hyundai Kauai Electric aponta às famílias com mais de 500 km de autonomia

Como nas anteriores propostas, o crossover distingue-se por um visual bem original e com um conteúdo tecnológico cada vez mais rico.

O tamanho também aumentou de forma substancial, afirmando-se como um compacto para toda a família com autonomia suficiente para fugir ao trânsito urbano.

Provocante quanto baste

A Hyundai tem-se afirmado nos anos mais recentes com modelos definidos por um estilo provocante, apoiado num conteúdo tecnológico acima da média.

O novo Kauai Electric não é excepção, com o crossover compacto a distinguir-se da geração anterior por uma frente totalmente renovada.

Os grupos ópticos à frente estão montados nas laterais, com a área frontal a ser definida por uma fina faixa luminosa em LED.

As cavas angulares das rodas e as jantes em liga leve, que podem ser de 17 ou 18 polegadas segundo o acabamento, reforçam o seu lado mais "aventureiro".

Atrás é mantida a mesma filosofia estilística, com as ópticas em cada lado dos pára-choques e uma faixa de luz a ligar os farolins.

Inegáveis são as cotas maiores que fazem deste Kauai Electric um verdadeiro familiar. São 4,35 metros de comprimento por 1,83 de largura e 1,59 de altura, com a distância entre eixos a fixar-se nos 2,66 metros.



Sem surpresa, estas medidas têm um impacto directo na habitabilidade a bordo, com os ocupantes dos bancos traseiros a ganharem mais espaço.

O porta-bagagens também cresceu, e muito, para os 466 litros de capacidade, com mais 27 litros sob o capô para guardar os cabos de carregamento.

Segurança avançada

O Kauai é também o primeiro Hyundai a usar o novo Connected Car Navigation Cockpit com gráficos avançados para uma experiência totalmente digital.

À frente, o condutor é brindado com um visor rectangular com 24,6 polegadas derivado do Ioniq 5, a unir o painel da instrumentação e o ecrã táctil multimédia.



Além de quatro carregadores USB-C e uma tomada de 12 volt, equipa também a mais recente versão Bluelink Connect Car Services da Hyundai.

A telemática integrada permite dados em tempo real como a navegação online, assim como informações de trânsito e de estações de serviço, entre outras.

O crossover faz gala de uma linha completa de assistentes à condução Smart Sense com actualizações por via remota.

150 ou 218 cv?

O Hyundai Kauai Electric é proposto com dois níveis de potência e duas opções de bateria segundo uma arquitectura eléctrica de 400 volts.

A variante de longo alcance equipa uma bateria de 65,4 kWh úteis para alimentar o motor eléctrico de 160 kW (218 cv) e 255 Nm.



A autonomia atinge os 514 quilómetros, que baixa para os 377 quilómetros com a bateria de 48,4 kWh para a versão de 111 kW (150 cv) e os mesmos 255 Nm.

O Kauai Electric, com o motor menos potente, cumpre os zero aos 100 km/hora em 8,8 segundos, tendo 162 km/hora de velocidade máxima.

Na variante mais potente com a bateria maior, a velocidade de ponta sobe para os 172 km/hora, demorando 8,1 segundos dos zero aos 100 km/hora.

O consumo médio fica abaixo dos 17 kWh/100 km, cifrando-se nos 14,6 kWh/100 km na versão de 115 kW com o acumulador de menor capacidade.

O carregamento de dez a 80% da bateria a 100 kW em corrente contínua demora 41 minutos, admitindo a 11 kW em corrente alternada.



Em 15 minutos, a versão de 65,4 kWh com jantes de 17 polegadas pode somar mais 162 quilómetros, com a variante de 48,4 kWh e as mesmas rodas a acrescentar até 114 quilómetros.

Sem avançar com preços para "particulares", os primeiros exemplares do Hyundai Kauai Electric no final de Março estão apontados ao mercado empresarial.

A apoiar o lançamento está uma campanha especial "chave na mão" para empresas a partir de 32.990 euros, a que se soma o IVA.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?