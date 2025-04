Hyundai Ioniq 6 ganha mais estilo e anuncia versão N de raça

São os primeiros detalhes do renovado Hyundai Ioniq 6 que estreou no salão automóvel de Seul, e que deverá chegar à Europa antes do final do ano.

Para além de conferir-lhe um visual mais desportivo, as evoluções da berlina eléctrica passam também por um habitáculo reconfigurado que privilegia a ergonomia com a adição de novos comandos físicos.

Principal novidade na gama é o lançamento duma variante N, "escondida" na fotografia principal, e que deverá assumir uma potência e dinâmica de condução equivalentes às oferecidas pelo Ioniq 5 N.

Maior ousadia estética

Ousadia estética nunca faltou à Hyundai quando decidiu lançar o Ioniq 6 em 2022, mesmo se grande parte do visual desportivo preconizado pelo Prophecy Concept tenha ficado pelo caminho.

Pois a berlina eléctrica recupera agora essa personalidade perdida com uma reformulação que não se fica pelos detalhes, logo patente no redesenho de toda a área frontal.

As luzes diurnas muito delgadas estão logo abaixo da borda do capô enquanto os faróis estão montados na estrutura da enorme entrada de ar.

Soma-se um pára-choques a acentuar visualmente a largura da berlina, num complemento bem conseguido com o capô e os guarda-lamas redesenhados.

Visto de perfil percebe-se um maior refinamento com as saias laterais em preto, enquanto a traseira exibe uma asa em forma de cauda de pato mais imponente, sublinhada pela faixa luminosa pixelizada.

O acabamento N Line reforça a aparência desportiva com saias laterais mais destacadas e com os pára-choques exclusivos da linha, com a área traseira em preto decalcada do RN22e Concept.

Num habitáculo mais ergonómico, destaca-se o regresso dos botões à consola central para recursos como os bancos e o volante aquecidos, este agora de três braços, ou os auxiliares ao estacionamento.

O ecrã para controlar a climatização é agora maior, mantendo-se sobre o tabliê o mesmo painel de 24 polegadas a juntar os ecrãs de instrumentação e do infoentretenimento.

Dados técnicos em espera

São ainda escassas as especificações técnicas para o Ioniq 6; a Hyundai ainda não anunciou nenhuma evolução em termos de motorizações, baterias e autonomias.

Recorde-se que a versão disponível no nosso país equipa um propulsor com 168 kW (228 cv) e 350 Nm passados às rodas traseiras, com a bateria de 77 kWh a dar até 615 quilómetros "eléctricos".

A arquitectura eléctrica da plataforma E-GMP de 800 volts permite carregá-la de dez a 80% em 18 minutos a 350 kW em corrente contínua.

A gama é proposta nos acabamentos Premium e Vanguard, com o primeiro a arrancar nos 47.28 euros ,e o segundo nos 50.106 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?