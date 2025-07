Hyundai Ioniq 5 renova-se e vai mais longe; todos os preços

Exterior redesenhado, ergonomia mais refinada e novas funcionalidades tecnológicas é o que a Hyundai propõe para o Ioniq 5 agora renovado.

Proposto com baterias de 63 e 84 kWh, a autonomia estende-se até aos 570 quilómetros com o acumulador de maior capacidade, que em ciclo urbano se alarga aos 784 quilómetros.

Já com os preços definidos e as encomendas abertas, à escolha estão quatro acabamentos a comporem a gama do SUV compacto.

Actualização abrangente

Levou o seu tempo a chegada do Hyundai Ioniq 5 ao nosso país, depois de ter passado por uma actualização bastante abrangente.

Por fora, distingue-se do antecessor pelo redesenho dos pára-choques e pelo prolongamento da asa traseira em 5 cm sendo novidade a inclusão do limpa-vidros atrás.

Novo é também o sistema "inteligente" de iluminação frontal, assim como as jantes em liga leve de 19 ou 20 polegadas segundo a versão em causa.

Estas alterações aumentaram em 2 cm o comprimento do SUV compacto, agora com 4,66 metros, mantendo-se a largura nos 1,89 metros e a altura em 1,61 metros.

Interior mais ergonómico

A bordo, percebe-se que a instrumentação foi revista com a introdução de botões na consola central para regular o aquecimento ou ventilação dos bancos, ou aquecer o volante.

Volante esse que tem um novo desenho com luzes interactivas ao centro, enquanto os comandos do sistema de infoentretenimento e da climatização também foram reorganizados.

Entre as melhorias tecnológicas salienta-se a nova geração do Connected Car Navigation Cockpit para o infoentretenimento, e o suporte de actualizações remotas.

Os apoios ao condutor ganharam o detector de mãos no volante, e os assistentes de manutenção de faixa, estacionamento remoto e prevenção de colisões no parqueamento.

Até 570 km de autonomia

A compor o Hyundai Ioniq 5 estão dois níveis de potência e duas baterias com capacidades diferenciadas nos acabamentos Premium, Premium Plus, Vanguard e Vanguard Plus.

O Premium que abre a gama equipa um propulsor de 125 kW (170 cv) e 350 Nm alimentado pelo acumulador de 63 kWh para uma autonomia até 440 quilómetros.

Os restantes acabamentos, com o motor de 168,4 kW (229 cv) e 350 Nm, compreendem a bateria de 84 kWh para uma autonomia que pode chegar até aos 570 quilómetros.

Com uma potência de carregamento de 260 kW DC da bateria, graças à arquitectura eléctrica de 800 volts da plataforma E-GMP, pode ganhar 350 quilómetros em 18 minutos.

O Hyundai Ioniq 5 já pode ser reservado, tendo como preço promocional para empresas a versão que dá entrada à gama a partir de 29.900 euros (+ IVA) até 30 de Setembro.

Versão Bateria Autonomia Preço Premium 63 kWh Até 440 km Desde 41.386 euros Premium Plus 84 kWh Até 570 km Desde 49.900 euros Vanguard 84 kWh Até 570 km Desde 50.200 euros Vanguard Plus 84 kWh Até 530 km Desde 56.000 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?