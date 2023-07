Tracção integral, 650 cv de potência, 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora… e sem quaisquer emissões poluentes!

Hyundai Ioniq 5 N: um ''hooligan'' de 650 cv para fazer piões e acelerar nas 'drag races'

Estes são os números que suportam o Ioniq 5 N, o primeiro exemplar 100% eléctrico da divisão desportiva da Hyundai.

E que figurão fez entre tantos bólides no Festival de Velocidade de Goodwood que decorreu no último fim de semana.

"Decorado" nas cores N

Tomando como base o SUV convencional, este exemplar super vitaminado foi modificado e recebeu as afinações necessárias para se evidenciar no circuito britânico.

Essa ideia percebe-se logo no visual "pintado" com as cores típicas dos modelos desta família desportiva mas com um pára-choques frontal muito mais agressivo à conta das extensões inferiores e laterais.

As cavas das rodas são também muito mais musculadas para encaixarem as jantes forjadas de 21 polegadas, enquanto a traseira é marcada por elementos distintos como o spoiler duplo, o difusor e as saídas de ar.

Aliás, a integração daqueles elementos fez com que o Ioniq 5 N crescesse mais 80 mm, para os 4,72 metros de comprimento, e fosse 50 mm mais largo atrás.



Os 1,94 metros de largura foram essenciais para comportar pneus Pirelli P Zero com 275/35, enquanto a colagem ao solo foi conseguida com o rebaixamento da carroçaria em 20 mm, para os 1,59 metros de altura.

O interior segue o espírito estilístico dos outros modelos que comportam a gama N, com os bancos desportivos forrados a pele e Alcantara a estarem 20 mm mais baixos do que no SUV5 tradicional.

O painel de instrumentação e o ecrã táctil de infoentretenimento também mantém a interligação mas com grafismos diferentes.

Violência às quatro rodas

Todo o poder passado ao alcatrão é feito através de dois motores eléctricos, com o dianteiro a debitar 166 kW (226 cv) e o traseiro 282 kW (383 cv), para uma potência global de 448 kW (609 cv).



Os 478 kW (650 cv) de potência máxima são conseguidos durante dez segundos com a função N Grin Boost, a que se soma a função N Launch Control para arranques a toda a brida.

A potência passada às quatro rodas direccionais pode ser ajustada até 11 níveis, apoiada por um diferencial traseiro autoblocante controlado por via electrónica.

Esta solução permite acelerar em 3,4 segundos dos zero aos 100 km/hora para uma velocidade de ponta de 260 km/hora.

A travagem é assegurada à frente por discos de travão de 400 mm com pinças de quatro pistões, e atrás com 360 mm de diâmetro.

Afinações para todos os gostos

Neste SUV soma-se uma configuração N Pedal mais violenta para o acelerador, e um sistema de pré-condicionamento da bateria de 84 kWh, da qual não se conhece a autonomia, para os modos Drag e Track.



O primeiro oferece a maior potência possível em curtos períodos, enquanto o segundo optimiza a temperatura ao nível mais baixo para dar maior autonomia em circuitos de competição.

O sistema N Race permite ainda seleccionar os modos Endurance, para maximixar a autonomia da bateria em pista, e Sprint, que dá maior potência em períodos curtos mas repetidos.

Existe também o modo N Drift Optimizer que simula a técnica de engate e desengate dos carros com tracção traseira e caixa manual para iniciar derrapagens.

Aliás, o Ioniq 5 N aposta claramente na semelhança com os desportivos alimentados a gasolina, com a função N e-Shift a simular o funcionamento de uma transmissão manual de oito relações.

E, para evitar o silêncio a bordo e na rua, conta ainda com o sistema N Active Sound com oito altifalantes interiores e dois exteriores para reproduzirem sons de diversos motores.



O modo Ignition dá o som de um bloco turbo de dois litros , enquanto o Evolution reproduz o do protótipo RN22e eléctrico, seguido do Supersonic para imitar o silvo das turbinas de um avião a jacto.

O Hyundai Ioniq 5 N tem lançamento previsto para o início do próximo ano, ficando por saber o seu preço de partida.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?