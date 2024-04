Libertadas as emoções com o novo e ferocíssimo Ioniq 5 N, a Hyundai revela agora a versão adaptada à pura competição.

Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup feito para as pistas de corrida

O Ioniq 5 N eN1 Cup, que tem por base aquele SUV supervitaminado, possui actualizações desenvolvidas exclusivamente para os desportos motorizados.

Equipado com pneus slick, a carroçaria foi redesenhada, o peso reduzido, e a segurança reforçada, entre outras melhorias focadas na condução em pista.

O SUV será revelado a 27 de Abril, quando arrancarem as sessões oficiais de treinos para as equipas que irão participar no Hyundai N Festival.

Compromisso sustentável

"Este carro demonstra o nosso compromisso com as corridas sustentáveis", afirmou Till Wartenberg, vice-presidente e director da N Brand & Motorsport.

"Mostra, não só a nossa tecnologia de ponta, mas também a nossa paixão por ultrapassar os limites que os automóveis eléctricos podem alcançar em pista".

A suportar o Ioniq 5 N eN1 Cup está o mesmo grupo motorpropulsor do "irmão" para a estrada, com os dois motores a darem 478 kW (650 cv) e 770 Nm.

A bateria de 84 kWh é também a mesma, embora a sua autonomia deva ser inferior aos 448 quilómetros originais. O recarregamento de dez a 80% faz-se em 18 minutos a 350 kW em corrente contínua.



A carroçaria redesenhada tem guarda-lamas mais baixos e largos, e as cavas das rodas são também maiores para uma melhor manobrabilidade.

Os divisores dianteiros e as asas traseiras também foram reconfigurados para aumentar a força descendente e reforçar o desempenho aerodinâmico em pista.

A remoção de diversos componentes reduziu o peso para os 1.970 quilos, "ajudado" pelas jantes forjadas, o capô em FRP e as janelas em policarbonato.

Divertido será ouvir no circuito os sons "extraídos" do N Grin Boost com a mudança virtual N e-Shift das velocidades, e do N Active Sound+ amplificado.

Para além da célula de segurança, bancos bacquets integrais e cintos de segurança de competição, há outros elementos adicionais de segurança.

Entre eles contam-se extintores concebidos exclusivamente para incêndios em "eléctricos" e extintores para asfixia.



A localização da porta da ficha de carregamento também foi alterada para garabti a máxima segurança nas provas com este tipo de carros.

Estreia a 27 de Abril

O Hyundai N Festival é actualmente a maior competição monomarca para pilotos profissionais na Coreia do Sul.

A ronda de abertura acontece a 27 de Abril no Inje Speedium, com um formato de competição variado para a categoria eN1 em que correrá o Ioniq 5 N Cup.

Inclui provas individuais a eliminar e corridas sprint tradicionais, assim como os testes de vários métodos de competição de veículos eléctricos.

