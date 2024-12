Hyundai Ioniq 5 bate recorde mundial nas alturas!

É mais uma marca para o Ioniq 5 da Hyundai, agora devidamente registado pelo Guinness World Records: o SUV registou a maior variação de altitude alguma vez alcançada por um "eléctrico".

Na iniciativa organizada pela Hyundai Motor India Limited (HMIL), tendo a bordo uma equipa profissional da Evo India, foi registada uma variação de altitude de 5.802 metros.

A viagem começou no ponto de condução mais alto da Índia – Umling La, em Ladakh –, localizado a 5.799 metros acima do nível do mar, e terminou em Kuttanad, Kerala, três metros abaixo dessa marca.

O feito foi conseguido em 14 dias, ao longo de mais de 4.900 quilómetros, tendo o Ioniq 5 enfrentado desde temperaturas negativas e passagens íngremes nos Himalaias até às regiões costeiras de Kerala.

