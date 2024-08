Hyundai i30 retoca visual e ganha novas funções de segurança

Visual mais incisivo, sistemas de segurança evoluídos e tecnologias de última geração definem a segunda reestilização do Hyundai i30 nas variantes hatchback e station wagon.

Mesmo assim, as mudanças por fora são subtis quanto bastem, como já tinha acontecido com o renovado i20.

Percebe-se um arranjo mais apelativo da grelha e dos faróis de nevoeiro enquanto atrás, a inserção cromada do pára-choques oferece um visual mais angular.

Os grupos óticos em LED são agora de série no acabamento Style Plus, com o conjunto a ser realçado pelo novo desenho das jantes em liga leve de 17 polegadas.

A pintar a carroçaria estão nove opções cromáticas, com o destaque a ser remetido para os novos tons Meta Blue Pearl e Sailing Blue Pearl.

Mais sistemas de segurança

O habitáculo também foi renovado com um novo ecrã multimédia de 10,25 polegadas com actualizações remotas.

A imposição da norma europeia GRS2 obrigou a inclusão de mais funcionalidades de segurança no sistema Smart Sense da insígnia sul-coreana.

Assistência à prevenção de colisão frontal, manutenção de faixa e sistema "inteligente" do limite de velocidade são algumas das soluções, a que se somam de série os sensores de estacionamento.

Apenas uma motorização

A principal "surpresa" da renovação do está mesmo na única motorização a gasolina proposta para o nosso país.

Trata-se do conhecido bloco 1.0 T-GDi de 120 cv e 172 Nm, associado a uma caixa manual de seis relações ou automática de sete velocidades.

As reservas para o Hyundai i30 já estão abertas no acabamento Style Plus, com o hatchback com caixa manual a arrancar nos 27.530 euros, e a station wagon nos 28.530 euros com a mesma transmissão.

Se equipado com caixa automática DCT, a berlina começa nos 29.445 euros e a carrinha nos 30.445 euros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?