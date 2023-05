Hyundai i20 revitalizado ganha visual mais aguerrido

Com os SUV e os crossovers a dominarem as preferências, quase passam despercebidas as actualizações dos modelos fora daqueles segmentos.

Até ao final deste ano chega à Europa o Hyundai i20, alvo de mudanças visuais por fora e por dentro que lhe dão um visual mais aguerrido.

Dispõe ainda de novos equipamentos de série e opcionais mas a principal novidade está mesmo na eliminação do bloco 1.2 MPi de 84 cv da gama.

Desenho mais desportivo

A nível estético, a mudança mais visível está na saída do logótipo da Hyundai da grelha do radiador, agora com um traço diferente, para decorar a frente do capô.

Os pára-choques também evoluíram para um desenho mais aerodinâmico, com o traseiro a albergar um novo difusor com pormenores prateados.

Os farolins e a barra luminosa também têm um desenho diferente, assim como as jantes em liga leve de 16 ou 17 polegadas.

A realçar o conjunto estão as novas cores Lucid Lime Metallic, Lumen Grey Pearl e Meta Blue Pearl, havendo a opção de o tejadilho ser em preto.

Tecnologias actualizadas

As mudanças no habitáculo, muito mais discretas, são realçadas pelo novo pacote opcional Lucid Lime com costuras e vários detalhes naquela cor.



A iluminação interior é agora em LED, sendo possível mudar o ambiente a bordo através de um amplo leque de cores.

Há um novo painel LCD de instrumentação de 4,2 polegadas mas as versões mais equipadas dispõem de um ecrã digital de 10,25 polegadas.

O ecrã táctil multimédia, com a mesma dimensão, dispõe da última evolução do sistema operativo BlueLink e a possibilidade actualizações por via remota

Entradas USB-C, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto e carregamento do telemóvel sem fios também fazem parte da oferta.

As tecnologias Smart Sense de segurança activa e apoio à condução foram reforçadas de série com novas funcionalidades.

O sistema de travagem automática de emergência é agora capaz de detectar ciclistas, além de automóveis e peões.



O controlo activo da velocidade de cruzeiro com função preditiva também foi melhorado, com base nos dados recolhidos pelo sistema de navegação.

Motor atmosférico eliminado

Sem referir de forma directa a eliminação do motor 1.2 MPi de 84 cv, a Hyundai apenas refere o bloco 1.0 T-GDi de 100 e 120 cv com tecnologia mild hybrid de 48 volt.

A ele pode ser associada uma caixa manual iMT de seis relações ou uma transmissão automática DCT de sete velocidades.

De fora fica também qualquer referência ao desportivo i20 N com o motor 1.6 T-GDi de 204 cv.

O renovado Hyundai i20 entra na linha de montagem da fábrica turca de Izmit este Outono, ficando por saber a data da sua chegada ao nosso país.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?