Hyundai i20 renovado ganha novas tecnologias; saiba quanto custa

Tardou a chegar mas os primeiros exemplares do revitalizado Hyundai i20 já estão a ser distribuídos no nosso país.

O hatchback alia um visual inovador a mais e melhores tecnologias de apoio à condução, mantendo a qualidade de desempenho por que é reconhecido.

A gama mantém o motor 1.2 MPi de 84 cv, a que se soma a versão de 100 cv debitada pelo bloco 1.0 T-GDi com tecnologia mild hybrid de 48 volt.

Exterior revitalizado

O Hyundai i20 sofreu várias alterações estéticas, a começar pelos novos traços do radiador e dos pára-choques, agora com um desenho mais aerodinâmico

Os farolins e a barra que os une também têm um desenho diferente, sendo igualmente novas as jantes em liga leve de 16 ou 17 polegadas.

As mudanças no habitáculo, embora mais discretas, são realçadas pelos novos materiais para os bancos e painéis das portas.

A iluminação interior é agora em LED, sendo possível mudar o ambiente a bordo através de um amplo leque de cores.

Há um novo painel LCD de instrumentação de 4,2 polegadas mas as versões mais equipadas dispõem de um ecrã digital de 10,25 polegadas.

O ecrã táctil multimédia, com a mesma dimensão, dispõe da última evolução do sistema operativo BlueLink e a possibilidade actualizações por via remota

Entradas USB-C, compatibilidade com Apple CarPlay e Android Auto e carregamento do telemóvel sem fios também fazem parte da oferta.

Assistentes reforçados

O Hyundai i20 é proposto, em campanha, a partir de 17.750 euros para a versão com o motor 1.2 MPi de 84 cv, aliado a uma caixa manual de cinco relações.

A variante com o bloco 1.0 T-GDi de 100 cv e 172 Nm, com caixa manual de seis velocidades ou automática de sete relações, arranca nos 22.100 euros.

As tecnologias Smart Sense de segurança activa e apoio à condução foram reforçadas de série com novas funcionalidades.

Segundo o nível de equipamento, possui travagem autónoma de emergência, manutenção de faixa e câmara com sensores de estacionamento traseiro.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?