Hyundai i10 vai ter sucessor em 2023 mas apenas como ''eléctrico''

A Hyundai tem já na calha o sucessor do citadino i10 para a Europa, que deverá chegar em meados do próximo ano, assim como um segundo modelo compacto, com ambos a terem motorizações totalmente electrificadas.

Novidade mesmo é o preço de partida da primeira proposta: cerca de 20 mil euros para enfrentar os futuros ID.1 e ID.2 da Volkswagen, assim como os seus equivalentes da Cupra e Skoda, que integram o grupo alemão.

Segundo o portal britânico Autocar, o sistema motriz desenvolvido pela BorgWarner deverá debitar 184 cv, embora a marca sul-coreana possa configurar a potência e o binário para valores mais baixos.

As versões finais de ambos os modelos, no entanto, estão ainda um pouco atrasadas, confirmou Andreas-Christoph Hofmann, responsável de marketing da Hyundai Motor Europe ao Automotive News Europe.

Mesmo sendo importante, o mercado dos citadinos é conhecido pelas baixas margens de lucro, devido ao baixo preço de venda e aos custos elevados da tecnologia necessária para electrificá-los.

Para além das duas propostas, o plano estratégico da Hyundai para a Europa compreende mais dez "eléctricos" a serem lançados até ao final desta década.

