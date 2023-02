Hyundai i10 renovado: visual mais dinâmico e tecnologia reforçada

Linhas mais ousadas impõem-se no renovado Hyundai i10, cuja terceira geração foi lançada em 2019.

As mudanças exteriores à frente reflectem-se no desenho da grelha do radiador em favo de mel, que passa a integrar as luzes LED diurnas.

A parte interior dos faróis LED, bem como a assinatura luminosa, também foram redesenhados.

Atrás, a única mudança visível são os farolins LED com uma assinatura de luz em forma de H na linha horizontal da bagageira.

A postura mais desportiva é exemplificada pelas novas jantes de 15 polegadas, reforçado pelo tejadilho em preto que se pode somar às oito cores exteriores.

Já o Hyundai i10 N Line vai beber as suas influências estilísticas nas propostas de alto desempenho da marca sul-coreana

Os pára-choques são específicos desta linha, com os encaixes e os detalhes em tons avermelhados, assim como as novas jantes em liga leve de 16 polegadas.

A grelha do radiador, ladeada pelas luzes diurnas LED em forma de barra tripla, recebe três linhas vermelhas a dar ao citadino uma postura mais vigorosa.



Interior sem mudanças

O habitáculo ganha à frente uma nova iluminação ambiente e novos estofos para os bancos, entre outros detalhes.



Na versão N Line, as costas dos bancos têm uma faixa e pespontos a vermelho para o distinguir da restante gama.

De série, o Hyundai i10 recebe um painel de instrumentos LCD de 4,2 polegadas, que pode ser substituído opcionalmente por um de maior dimensão.

O ecrã táctil multimédia de oito polegadas tem ligação Apple CarPlay e Android Auto sem fios, com o sistema de navegação a ser actualizável por via remota.



O modelo também inclui as características padrão do sistema de apoio à condução Smart Sense.

Travagem autónoma de emergência em cidade e circulação interurbana, enquanto a detecção de peões foi alargada a ciclistas para prevenir acidentes.

Está igualmente presente o sistema de manutenção de faixa e o alerta de ocupantes no banco traseiro

O Hyundai i10 renovado entra em produção em Abril, com as primeiras unidades a chegarem às estradas europeias no final do primeiro semestre deste ano.

Desconhecidas são as motorizações do citadino assim como os preços de cada linha de equipamento para o nosso país.

