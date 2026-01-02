Hyundai estreia nova estratégia de robótica com IA no CES 2026

O CES 2026 que arranca a 6 de Janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos, é o cenário escolhido para o grupo Hyundai (HMG) apresentar a nova estratégia de robótica com inteligência artificial.

Alinhado sob o tema Partnering Human Progress (Parceria com o Progresso Humano), no salão de electrónica de consumo a construtora irá destacar a colaboração entre humanos e robôs na inovação dos processos de produção.

Novidade absoluta é a apresentação pública da nova geração do robô Atlas desenvolvido pela parceira Boston Dynamics, sendo um passo concreto rumo à comercialização da robótica com inteligência artificial.

Na edição deste ano será ainda realçada a expansão das tecnologias de robótica com inteligência artificial do grupo sul-coreano no âmbito da sua Group Value Network.

Serão apresentadas estratégias para acelerar a comercialização destas soluções, assim como a integração tecnológica transversal a todo o conglomerado.

Os detalhes da Estratégia de Robótica com IA do HMG serão apresentados no Hyundai Media Day na segunda-feira, com a transmissão a ser feita em directo através do canal global do construtor no YouTube.

