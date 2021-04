Hyundai e banda BTS unidos no Dia da Terra

Esta quinta-feira celebra-se o Dia Mundial da Terra e nada melhor do que festejar a data com uma canção que releva a protecção ambiental do nosso planeta.

A Hyundai e os BTS repetiram a parceria formada no ano passado, com um novo vídeo da canção For Tomorrow We Won’t Wait.

Sob o lema Because of You, o construtor automóvel está a colaborar com o grupo sul-coreano, para reforçar a consciência sobre a importância da implementação de práticas sustentáveis e do futuro do hidrogénio como fonte de energia limpa.

O vídeo mostra os membros dos BTS a participar em actividades simples e ecologicamente correctas que podem ser facilmente integradas nas nossas rotinas diárias, num esforço para incentivar outras pessoas a terem as mesmas práticas.

