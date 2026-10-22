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Hyundai Crater Concept já anda aos ''saltos'' no The Crew Motorfest

12:05 - 22-10-2026
 
 
Hyundai Crater Concept já anda aos ''saltos'' no The Crew Motorfest

O Hyundai Crater Concept dificilmente subirá à linha de montagem como modelo de produção em série mas os mais off-roaders já podem desfrutar das suas valências no universo virtual de The Crew Motorfest.

O protótipo eléctrico assume-se como o primeiro veículo duma marca automóvel sul-coreana a integrar oficialmente o videojogo.

Revelado em Novembro do ano passado, o protótipo reflecte a linguagem estética e os valores associados à aventura que propõe a linha Xtreme Rugged Terrain originalmente lançada no mercado norte-americano.

O Hyundai Crater Concept antecipa essa evolução estilística numa abordagem centrada na exploração com soluções destinadas a dar confiança, controlo e conforto em ambientes "todo-o-terreno" exigentes.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

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