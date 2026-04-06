É uma das boas surpresas que o salão automóvel de Nova Iorque revelou no último fim de semana: o Hyundai Boulder Concept assume os pergaminhos dum 4x4 autêntico para seduzir os amadores americanos que prezam emoções fortes longe do asfalto.

Hyundai Boulder Concept: um 'off-roader' radical apontado à América

Mas desiluda-se quem pensava que este protótipo daria lugar a um SUV concebido para a pura aventura porque dali sairá antes uma pick-up construída sobre um novo chassis com longarinas e travessas.

Além de assumir maior resistência ao uso intenso nas situações mais duras, aquela base técnica permitirá uma modularidade alargada para conceber outras propostas robustas para competir nos mercados da América do Norte.

Um "cubo" sobre rodas (enormes!)

Sem quaisquer detalhes mecânicos, o Boulder Concept exibe um visual maciço, bem longe do estilo dos modelos mais recentes da Hyundai, mesmo se a marca explica que se trata duma nova interpretação da linguagem estética Art of Steel (Arte do Aço).

Os volumes muitos simples são definidos pela verticalidade segundo as típicas proporções dum off-roader, como confirmam a elevada altura ao solo e os enormes arcos das rodas para pneus de 37 polegadas em jantes de 18 polegadas.

O desenho do habitáculo segue o mesmo propósito, como se percebe nos botões giratórios e nos quatro mostradores sobre o tabliê, sem esquecer o visor head-up a fazer a vez do painel de instrumentos na base do pára-brisas.

Acima de tudo, configura uma ergonomia funcional pensada as condições difíceis, numa apresentação simples onde sobressai a robustez dos materiais.

A finalidade não é o luxo, como é bom de perceber, mas antes a durabilidade e a facilidade de uso, em profunda consonância com o seu objectivo aventureiro.

E, para maximizar as suas hipóteses num mercado dominado por marcas há muito estabelecidas, nada como a Hyundai especificar que a futura pick-up será projectada, desenvolvida e construída nos Estados Unidos com aço americano.

Texto: P.R.S.

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