O assalto milionário ao Museu do Louvre no último domingo originou uma insólita mas divertida campanha publicitária nas redes sociais sob o lema Quando é Preciso Trabalhar Depressa, numa tradução muito livre do alemão.

Humor negro: assalto ao Louvre ''entra'' em acção de marketing

A ideia surgiu quando os donos da germânica Böcker se aperceberam que os ladrões usaram um dos monta-cargas que comercializam, para entrarem e saírem do edifício com um saque joalheiro de 88 milhões de euros.

"O Böcker Agilo transporta até 400 quilos dos seus tesouros a 42 metros por minuto num sussurro graças ao seu motor eléctrico de 230 volts", explica o texto que acompanha a fotografia do elevador no Facebook e no Instagram.

O casal à frente da empresa familiar germânica sediada nos arredores de Dortmund condenou o uso do equipamento pelos ladrões, na notícia avançada esta quinta-feira pela Agence France-Presse.

"Depois de ter ficado claro que ninguém tinha ficado ferido", explicou Julia Schwartz, "começámos a fazer piadas e a pensar em slogans engraçados".

A directora de marketing da empresa avançou ainda que o monta-cargas foi vendido em 2020 a uma firma da região de Paris para posterior aluguer.

Os ladrões terão contactado a empresa francesa para testarem o elevador, para depois o roubarem durante a demonstração; a denúncia às autoridades locais foi feita na semana passada, de acordo com Schwartz.

