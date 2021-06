Só vai chegar ao mercado em 2025 mas foram já abertas as encomendas aos interessados por um sinal de apenas 410 euros.





Hopium Machina: berlina coupé a hidrogénio aberta a encomendas

Trata-se do Hopium Machina, uma berlina coupé de luxo com pilha de combustível a hidrogénio "imaginada" por Olivier Lombard.

Fundador da start-up Hydrogen Motive Company e da marca Hopium, foi o mais jovem vencedor das 24 horas de Le Mans em 2011, com um Zytek Z11SN-Nissan da classe LMP2.

O primeiro protótipo de produção, baptizado como Alpha 0, dará as suas primeiras voltas públicas no salão Viva Technology 2021, que abre as portas este sábado em Paris.

Uma primeira série de mil exemplares numerados poderá entrar em breve em produção, após os testes de estrada do protótipo serem concluídos.

Apresentada como uma berlina topo de gama, a Hopium Machina usa uma célula de combustível de hidrogénio para alimentar um motor eléctrico de 500 cv.

A autonomia poderá chegar aos mil quilómetros com um único carregamento e a velocidade máxima deverá cifrar-se nos 230 km/hora.

O Alpha 0 parece estar no caminho certo para atingir este último ponto, pelo menos já que atingiu os 200 km/hora nos testes realizados no circuito Linas-Montlhéry.

Se o desempenho não parece espectacular, convém recordar de que se trata de um carro que deverá privilegiar mais a aceleração e o conforto de condução, combinando desempenho, conectividade, segurança e ergonomia.

Elegância de linhas

O Hopium Machina é anunciado como um "verdadeiro avanço tecnológico" num mercado ainda insípido como é o dos veículos alimentados a hidrogénio.





Em termos estilísticos destaca-se a elegância das suas linhas, marcada por uma frente saliente, suportada por uma grelha em malha e por faróis distintos e muito afilados.

A traseira é marcada por uma bagageira curta, apoiada num pára-choques ventilado, e farolins verticais que emolduram duas aberturas que deverão servir para escoar o ar acumulado nas cavas das rodas.

Embora sem revelar as características do habitáculo, a marca francesa afirma que terá um "luxo inédito e um interior desportivo".

