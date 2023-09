Honda ZR-V abre pré-reservas; primeiros exemplares chegam em Novembro

A Honda avançou esta segunda-feira com a pré-reserva digital para o novo ZR-V e:HEV com um sinal de 100% euros.

Proposto com os equipamentos Sport e Lifestyle, posiciona-se entre os actuais HR-V e CR-V da marca nipónica.

A chegada do SUV aos concessionários nacionais está prevista para Novembro, com um preço "chave na mão" a partir de 49.750 euros.

Visual mais dinâmico

O ZR-V conta com a mesma motorização híbrida do Honda Civic e:HEV, com um motor atmosférico de 2.0 litros associado a um propulsor eléctrico.

São 184 cv e 315 Nm passados às rodas dianteiras através de uma caixa automática CVT, com o consumo combinado a ficar abaixo dos 6 litros/100 km.

O modelo assume-se com um visual mais desportivo do que o espírito de carro de família que aqueles dois modelos apresentam.

Mesmo assim, os 2,66 metros que mede entre eixos oferecem espaço alargado a bordo, com a capacidade da bagageira a cifrar-se nos 390 litros.



As linhas mais dinâmicas, principalmente de perfil, são realçadas pelas jantes em liga leve de 18 polegadas, frisos e capas dos retrovisores pintados a preto.

Tecnologias actualizadas

O ambiente a bordo segue a mesma filosofia, com destaque para os pedais desportivos, e os estofos em pele e tecido.

O Honda ZR-V incorpora um painel de instrumentos de sete polegadas, alinhado com um ecrã táctil de infoentretenimento de nove com sistema de navegação.



Compatível com Apple Carplay e Android Auto, admite carregamento sem fios do telemóvel, contando ainda com duas entradas USB à frente e atrás.

O apoio à condução Honda Sensing contempla velocidade de cruzeiro adaptativa "inteligente", manutenção de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito.

Somam-se ainda a câmara traseira, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, faróis Full LED e estofos aquecidos, entre outras tecnologias.

