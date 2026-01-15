 Pesquisa
Honda ''reconstrói'' logótipo para a nova era eléctrica

17:51 - 15-01-2026
 
 
O e:Ny1 é apenas o segundo modelo alimentado exclusivamente a electrões a integrar o portefólio da Honda, mas essa oferta depressa será alargada a partir de 2027.

Pois a acompanhar os lançamentos dos novos modelos híbridos e eléctricos nesse ano está a evolução do logótipo da insígnia japonesa para um novo símbolo… mas agora retroiluminado.

Não será uma novidade absoluta já que no salão de electrónica de consumo (CES), realizado em 2025 em Las Vegas, já "brilhava" nas "chapas" dos protótipos Honda 0 Saloon, Honda 0 SUV e Honda 0 α da linha Honda 0 Series.

O renovado logótipo mantém o familiar H, agora sem a moldura, com a representação de duas mãos estendidas a destacar o compromisso da construtora em criar novas soluções de mobilidade.

O símbolo não se resume aos futuros modelos eléctricos e híbridos: a estratégia compreende a implementação em outras áreas da marca, como concessionários, iniciativas de comunicação e actividades do desporto automóvel.

Honda
