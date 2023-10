Honda Prelude Concept: fiel ao original… em modo híbrido!

Deverá ser muito mais do que um simples exercício de nostalgia: o Honda Prelude volta como protótipo anunciando uma nova geração híbrida.

Destacado no espaço da marca nipónica no salão automóvel de Tóquio, o coupé está maior e afasta-se sobremaneira da estética definida nos antecessores.

"É o prelúdio dos nossos futuros modelos, que herdarão o ‘prazer de conduzir’ mas num futuro totalmente electrificado", destacou o presidente da Honda.

"Estamos a avançar no desenvolvimento deste tipo de veículos", com Toshihiro Mibe a justificar as expectativas elevadas para este modelo.

Prazer de condução inédito

Já era conhecida a intenção da insígnia japonesa em criar dois desportivos electrificados, sendo um deles o sucessor do Honda NSX.

Antes, no entanto, sairá o novo Prelude com um sistema motriz híbrido, em linha com os mais recentes lançamentos da marca.

Com umas linhas que parecem estar muito próximas do futuro modelo de série, o protótipo apresenta-se com uns faróis afilados unidos por uma faixa luminosa.

A parte inferior do pára-choques abre-se numa grelha de grande dimensão em preto e com um detalhe em azul na barra central do divisor.

As laterais são configuradas por painéis angulares, com os puxadores das portas a serem escamoteáveis e os retrovisores laterais a terem acabamento em preto.

A traseira é dominada por uma barra luminosa LED, logo abaixo do spoiler, e pelo difusor em preto.

Para mostrar toda a sua raça, inclui jantes em liga leve pintadas a negro com as pinças de travão em azul contrastante.

Não há uma palavra sobre a motorização híbrida do Prelude mas assegurado pelo responsável maior da Honda está um prazer inédito de condução.

