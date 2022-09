Honda Jazz e CR-V ganham série especial Black Edition; veja quanto custam

Apaixonado pela cor preta? A Honda tem a solução com a nova série Black Edition para os modelos Jazz e CR-V.

Ambos os modelos ganham um espírito mais jovem e desportivo, embora a mecânica mantenha as mesmas características das gamas convencionais.

O Honda Jazz Hybrid Black Edition é equipado com jantes em liga leve de 15 polegadas com acabamento em preto.

A pintura Two Tone apresenta o tejadilho e as molduras dos espelhos laterais em preto na cor Midnight Blue Beam, e cinzento no tom Crystal Black.

Já o Honda CR-V Black Edition vem equipado com jantes em liga leve de 18 polegadas pintadas a preto, com o friso da grelha frontal também naquela cor.

Ambos os modelos contam ainda com um porta-chaves exclusivo assim como um logótipo traseiro a distinguir a série especial.

O sistema motriz híbrido continua a ser o i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive), com elevado nível de eficiência e capacidade de resposta.

O Honda Jazz Black Edition é proposto por 29.250 euros, enquanto o Honda CR-V Black Edition custa 49.500, sendo ambos preços "chave na mão".

Os dois modelos mantêm uma garantia de cinco anos sem limite de quilometragem.

