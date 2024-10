Honda Jazz aponta às empresas com novo preço ''chave na mão''

Mantém-se como um dos híbridos mais eficientes do seu segmento, para agora ser avançado com um novo preço de "ataque" para o mercado empresarial.

O Honda Jazz e:HEV é proposto a partir de 27.490 euros na solução Contas Feitas Empresas, uma solução "chave na mão" que inclui despesas de legalização e transporte, e pintura metalizada.

Com a garantia de cinco anos com quilometragem ilimitada, o novo valor permite uma redução em 17% face ao anterior valor de tributação autónoma (TA), colocando-o agora no primeiro escalão TA (8,5%).

Alimentado com a motorização 1.5 i-MMD Hybrid de 122 cv e caixa automática CVT, tem um consumo médio em redor dos 4,5 litros por cada 100 quilómetros, com as emissões de dióxido de carbono a fixarem-se nos 102 g/km de CO2.

Espaçoso quanto baste para um citadino do seu segmento, conta ainda com o sistema de navegação Connect Navi, e com funcionalidades de segurança e apoio à condução como o Honda Sensing.

