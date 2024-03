Não tem sido a principal preocupação dos fabricantes automóveis mas há alguns que continuam a investigar e desenvolver soluções a hidrogénio viáveis.

Honda CR-V ganha versão a hidrogénio com função 'plug-in'

A Honda revelou esta quarta-feira em Tóquio o conhecido CR-V mas agora alimentado a pilha de combustível

A proposta estreada na Exposição Internacional de Hidrogénio e Células de Combustível chega aos concessionários do Japão e Estados Unidos este Verão.

Até 500 km com um depósito

Com o CR-V e:FCEV, a Honda assume-se como o primeiro construtor japonês a lançar um modelo com função plug-in para carregar a bateria de bordo.

A solução alia a vantagem da autonomia e rapidez de reabastecimento de hidrogénio com o carregamento eléctrico a partir de uma tomada doméstica.

Na génese deste SUV está a configuração herdada da actual variante híbrida de ligar à ficha eléctrica. Significa que, aliado ao bloco de 2.0 litros está associado o motor eléctrico, para 176 cv e 310 Nm combinados, e a bateria de 17,7 kWh.

A equipá-lo está um sistema de célula de combustível desenvolvido em conjunto com a General Motors, e produzido pela joint-venture Fuel Cell System Manufacturing.

A insígnia espera uma distância superior a 435 quilómetros com um depósito de hidrogénio, a que somam mais 47 quilómetros em modo 100% eléctrico.



Integrada está uma saída eléctrica para alimentar pequenos aparelhos como um telemóvel ou um computador.

Diferenças subtis do original

Baseado na sexta geração do SUV japonês, o Honda CR-V a hidrogénio segue em grande parte, as linhas do modelo actual.

As alterações muito subtis cingem-se à grelha frontal e às jantes de 18 polegadas com dez raios pintadas em preto.

A bordo, o SUV herda os equipamentos do nível mais completo, com o painel de instrumentos de 10,3 polegadas acoplado a um ecrã táctil de nove polegadas.

Os bancos aquecidos são revestidos em pele sintética de base biológica, enquanto os apoios de condução estão englobados no sistema Sensing 360.



Sem indicar a capacidade da bagageira, a Honda sempre adianta que foi adoptada a ideia de tirar partido da forma saliente do depósito de hidrogénio.

Foi assim criado um espaço de carga de dois níveis dividido por uma placa flexível.

A produção do CR-V e:PHEV é assegurada pela Performance Manufacturing Centre da Honda nos Estados Unidos, de onde será exportado para o Japão.

Após o seu lançamento naquele país, as vendas na América do Norte estão programadas para começarem antes do final do presente ano.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?