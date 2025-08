Honda Civic retocado sem mexer no motor híbrido

A "renovação" começou no Reino Unido para nos próximos meses alargar-se previsivelmente a toda a Europa: o Honda Civic Hybrid foi retocado com pormenores de estilo por dentro e por fora para o manter a par dos rivais.

No que ao visual diz respeito, a dianteira foi ligeiramente revista ao nível das ópticas LED, sem ignorar o redesenho do pára-choques e das grelhas, com as luzes de nevoeiro a darem lugar a pequenos defletores laterais.

Visto de perfil, percebem-se novas jantes bicolores de 18 polegadas, com a traseira a manter a configuração do antecessor

A palete cromática troca o Premium Crystal Blue pelo novo Seabed Blue, mantendo-se os Platinum White Pearl, Crystal Black Pearl, Sonic Gray Pearl e Premium Crystal Red Metallic, a que se somam detalhes em Berlina Black, Nordic Silver e Patina Bronze.

O habitáculo também sofre alterações mas de pouco envergadura, com as principais evoluções a cingirem-se ao revestimento do tejadilho, aos pilares pintado em preto e às molduras das saídas de ar.

Conforme o nível de acabamento, a berlina coupé ganha uma nova iluminação ambiente a bordo, assim como um painel de instrumentos de 10,2 polegadas quando antes era de sete, e sistema de carregamento de telemóveis por indução.

O que não muda é o sistema motriz 100% híbrido, apoiado no bloco a gasolina de 2.0 litros do ciclo Atkinson associado a dois propulsores eléctricos e a uma diminuta bateria com uma capacidade inferior a 1 kWh.

A combinação desta tripla aliança assegura 184 cv e 315 Nm, com os consumos médios a ficarem abaixo dos cinco litros por cada 100 quilómetros percorridos.

O renovado Honda Civic Hybrid é proposto no Reino Unido a partir dos 39 mil euros, com o antecessor a arrancar no nosso país por um preço "chave na mão" de 45.250 euros.

