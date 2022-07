A Honda tem no novo Civic e:HEV um dos principais trunfos na estratégia de electrificação da sua oferta automóvel.





Honda Civic e:HEV: Tiago Monteiro explica o que vale o novo híbrido

Apresentado oficialmente em Madrid ao mercado europeu, Tiago Monteiro já teve oportunidade de guiá-lo.

Antes de correr em Vila Real no WTCR este fim-de-semana, o piloto português explica as principais valências do coupé híbrido

Recorde-se que o modelo apenas será proposto com aquela motorização, em tudo semelhante à que usam os Honda Jazz, CR-V e HR-V.

O bloco a gasolina de 2.0 litros do ciclo Atkinson, que funciona quase sempre como gerador, está associado a dois propulsores eléctricos.

A combinação desta tripla aliança assegura uma potência de 184 cv e um binário de 315 Nm.

Os consumos médios, de acordo com a marca, deverão rondar os cinco litros por cada 100 quilómetros percorridos.

Sem preços definidos para o nosso mercado, tem chegada prevista aos concessionários nacionais no Outono.

