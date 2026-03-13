Honda cancela ''eléctricos'' da gama 0 Series a poucos meses do lançamento

É um atirar da toalha ao chão por parte da Honda numa decisão que deverá ser bem dispendiosa: a construtora nipónica descartou os "eléctricos" que iriam constituir a nova linha 0 Series antes do seu lançamento iminente nos Estados Unidos.

Os Honda 0 SUV e Honda 0 Saloon foram "definitivamente" cancelados, mesmo se esses projectos estavam já num nível avançado de desenvolvimento, juntado a essa decisão o Acura RSX eléctrico que estava previsto para aquele mercado.

Os lançamentos previstos para este ano seriam o início duma nova etapa com a entrada em cena de tecnologias de ponta nos seus "eléctricos", ao inaugurarem uma plataforma inédita apoiada na tecnologia SDV, de veículo definido por software.

Recorde-se que a família Honda 0 Series iria comportar sete modelos eléctricos de última geração baseados nessa arquitectura inovadora, ao mesmo tempo que iria reflectir uma filosofia estética sem precedentes nos cânones da marca.

Prejuízos milionários à vista

Em comunicado oficial, a insígnia justifica que a sua comercialização iria resultar em avultados prejuízos financeiros devido a uma tendência de mercado muito desfavorável, principalmente nos EUA onde os três carros iram ser fabricados.

"A produção e venda desses três modelos, no contexto actual em que a procura por carros elétricos está a cair de forma significativa, resultaria em perdas financeiras excessivas a longo prazo".

Esta decisão drástica não irá sair barata à Honda: a marca estima prejuízos que poderão chegar aos 3,1 mil milhões de euros no corrente ano fiscal que fecha neste Março, e até 13,1 mil milhões de euros nos futuros exercícios financeiros.

É também a própria construtora a justificar que o seu sector automóvel "está a enfrentar consideráveis dificuldades financeiras" ao não conseguir oferecer produtos que ofereçam a melhor relação qualidade-preço face à concorrência.

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