Honda cancela ''eléctricos'' da gama 0 Series a poucos meses do lançamento

É um atirar da toalha ao chão por parte da Honda numa decisão que deverá ser bem dispendiosa: a construtora nipónica descartou os "eléctricos" que iriam constituir a nova linha 0 Series antes do seu lançamento iminente nos Estados Unidos.
Os Honda 0 SUV e Honda 0 Saloon foram "definitivamente" cancelados, mesmo se esses projectos estavam já num nível avançado de desenvolvimento, juntado a essa decisão o Acura RSX eléctrico que estava previsto para aquele mercado.
Os lançamentos previstos para este ano seriam o início duma nova etapa com a entrada em cena de tecnologias de ponta nos seus "eléctricos", ao inaugurarem uma plataforma inédita apoiada na tecnologia SDV, de veículo definido por software.
Recorde-se que a família Honda 0 Series iria comportar sete modelos eléctricos de última geração baseados nessa arquitectura inovadora, ao mesmo tempo que iria reflectir uma filosofia estética sem precedentes nos cânones da marca.
Em comunicado oficial, a insígnia justifica que a sua comercialização iria resultar em avultados prejuízos financeiros devido a uma tendência de mercado muito desfavorável, principalmente nos EUA onde os três carros iram ser fabricados.
"A produção e venda desses três modelos, no contexto actual em que a procura por carros elétricos está a cair de forma significativa, resultaria em perdas financeiras excessivas a longo prazo".
Esta decisão drástica não irá sair barata à Honda: a marca estima prejuízos que poderão chegar aos 3,1 mil milhões de euros no corrente ano fiscal que fecha neste Março, e até 13,1 mil milhões de euros nos futuros exercícios financeiros.
É também a própria construtora a justificar que o seu sector automóvel "está a enfrentar consideráveis dificuldades financeiras" ao não conseguir oferecer produtos que ofereçam a melhor relação qualidade-preço face à concorrência.
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