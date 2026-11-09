Hommage 26 é o Lamborghini Gallardo que Giugiaro sempre quis fazer

Fabrizio Giugiaro "regressou" ao Lamborghini Gallardo que primeiro idealizou para a Italdesign em 1998, para agora elevar as suas fantásticas linhas a pedido da Cavën Atelier.

O Hommage 26 redesenhado a partir desse esboço original, com o apoio do estúdio GFG Style do designer italiano, marca também o arranque da Designer Series daquela carroçadora espanhola.

A colecção muito exclusiva será composta por reinterpretações de modelos icónicos na história do automóvel, pelos seus "desenhadores" originais.

Revisão quase total…

O Hommage 26 faz uma ligação contemporânea quase perfeita ao Lamborghini Gallardo, mesmo se sua carroçaria seja quase toda nova em fibra de carbono.

Do modelo original mantiveram-se apenas a área central do tejadilho, pára-brisas, vidros laterais, e retrovisores laterais com os respectivos suportes.

Entre as particularidades destacadas no "novo" super desportivo estão os faróis escamoteáveis, explorado por Giugiaro em 1998, mas que, à época, esbarrou em limitações técnicas.

A traseira é decorada com novos grupos ópticos, a que se somam o redesenho do difusor e a "montagem" de abas aerodinâmicas activas.

O habitáculo também foi devidamente revisto pela "imposição" de novos bancos desportivos, sem esquecer a revisão do painel de instrumentos e do ecrã multimédia.

… sem largar o V10

Escusado dizer que a electrificação foi banida neste Hommage 26: mantém-se o V10 atmosférico de 5.0 litros do Gallardo original mas retrabalhado pela Italtecnica para chegar às 8.500 rotações por minuto.

O GT debita 540 cv enquanto a variante Performance eleva a potência aos 560 cv mas, interessante mesmo é a Cavën Atelier ter optado por uma caixa manual de seis relações.

Contra esse "arcaísmo" está uma suspensão activa com os modos Comfort e Sport, sistema de travagem reforçada e novas jantes de 20 polegadas em liga leve.

A Cavën Atelier limitou a produção do Hommage 26 a apenas 25 exemplares, com cada unidade a custar 900.000 euros no mínimo… e sem contar com o Gallardo que servirá de base para a remodelação!

Texto: P.R.S.

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