Hippie Caviar Motel: Renault Kangoo é agora uma 'camper van' eléctrica

A Renault é mais uma das muitas marcas automóveis que está a apostar no segmento. E não, não é preciso ser um hippie para usufruir de um contacto íntimo com a natureza a bordo deste Hippie Caviar Motel.

Recriado a partir de um Renault Kangoo E-Tech Electric, será oficialmente apresentado no salão de veículos comerciais IAA Transportation, que arranca a 19 de Setembro em Hannover.

É apenas um protótipo mas tem todos os ingredientes de que precisa para apaixonar os amantes dos grandes espaços.

A segunda proposta da marca do losango segue as ideias principais já definidas na Renault Trafic SpaceNomad, lançada em Julho no mercado europeu.

A diferença está mesmo na motorização, que é 100% eléctrica, em perfeita sintonia com as crescentes preocupações ambientais.

Equipado com um motor de 90 kW (122 cv) e 245 Nm, a bateria de iões de lítio de 45 kWh proporcionam uma autonomia até 285 quilómetros.

É verdade que uma distância tão limitada pode causar arrepios aos melhores aventureiros que quiserem ir para lugares mais inóspitos.

Felizmente, bastam 30 minutos para conseguir uma autonomia suplementar de 170 quilómetros, graças ao carregador de 80 kW em corrente contínua.

Outra vantagem dada pela tecnologia 100% eléctrica é a bomba de calor integrada na camper van, resultando num sistema de aquecimento eficiente a nível energético e com impacto reduzido na autonomia.

Vários compartimentos, dentro e fora do veículo, permitem guardar quase todo o tipo de objectos, dispondo ainda de barras no tejadilho para transportar esquis e, quem sabe, bicicletas.

Além disso, as calhas estão montadas de maneira a deixarem espaço suficiente para apreciar o céu estrelado através de um largo tejadilho panorâmico quando os bancos traseiros se transformam numa cama confortável.

Infelizmente, a Renault não divulgou imagens do interior mas afirma que o habitáculo apresenta vários toques ecológicos, como o piso e as prateleiras feitas a partir de pneus reciclados e cortiça.

