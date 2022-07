HiPhi Z: GT eléctrico chinês com 600 cv e 700 km de autonomia

Chama-se HiPhi Z e é o novo GT eléctrico que a chinesa Human Horizons conta lançar em breve no mercado.

Com um design futurista por dentro e por fora quanto baste, é anunciado com uma autonomia superior a 700 quilómetros.

Ainda sem se saber se chegará ao mercado europeu, o novo Gran Turismo será proposto a partir dos 87.500 euros.

Nave espacial futurista

O céu é o limite para as ambições da Human Horizons: criar urbes "inteligentes", e desenvolver carros e tecnologias de transporte segundo essa mesma filosofia

Um ano passado sobre o lançamento do SUV eléctrico Hiphi X, a construtora chinesa avança com uma "nave espacial" ultra-futurista de alto desempenho.

O Hiphi Z apresenta-se como um GT coupé que se parece, se sente e se conduz como um desportivo 20 anos à frente do seu tempo.

O modelo que é apresentado é já de pré-produção, sendo semelhante em 95% ao protótipo.

São 5,04 metros de comprimento por 2,02 de largura, com a altura a situar-se nos 1,44 metros.

Visto de frente, são inegáveis as semelhanças com o Nissan GT-R mas, no seu conjunto, a estética acaba por ser distinta e original.

É também a primeira proposta sobre rodas que inclui uma cortina de luz composta por 4.066 LEDs.

As portas têm sensores de banda larga que ajustam não apenas a sua abertura, mas também detectam pessoas, chaves ou outros veículos na estrada.

Dispõe de um pacote aerodinâmico activo, com a grelha a poder ser aberta para dirigir o fluxo de ar para a asa e o difusor traseiros.

Além de reduzir o atrito cria também a força descendente necessária para um melhor desempenho a alta velocidade.



IA reina a bordo

É a bordo que se percebe como a atmosfera do HiPhi Z é tão futurista quanto minimalista, com um ambiente luminoso graças ao tejadilho em vidro duplo.

Coberto de luzes LED, o tabliê comporta apenas o volante multifunções e uma grande ecrã táctil de infoentretenimento.

Há um espaço para recarregar o telemóvel por indução, integrado na consola central que se estende por um túnel imponente.

Os estofos e revestimentos em tecido branco Ultrasuede Bio Galaxy dos bancos contrastam com os plásticos em preto.

Como companhia, o condutor dispõe do HiPhi Bot, um sistema de inteligência artificial que se pode ajustar a todos os seus pedidos.



Entre essas funções está um braço robótico que pode rodar, rápida e silenciosamente, o ecrã multimédia em oito posições.

O HiPhi Pilot combina 34 sensores e tecnologia Lidar para analisar tudo o que rodeia desportivo, e ajudar na condução e nas manobras de estacionamento.

Rápido e dinâmico

Embora a Human Horizons não o tenha indicado, tudo indica que o sistema motriz do HiPhi Z seja idêntico ao do SUV Hiphi X.

Poderá ser assim proposto com um ou dois motores eléctricos, com potências e binários de 300 cv e 410 Nm, e de 600 cv e 820 Nm, respectivamente.

Para a versão mais potente são avançados 3,8 segundos dos zero aos 100 km/hora, mas sem qualquer indicação sobre a velocidade máxima.



A alimentar o desportivo está uma bateria de 120 kWh, a prometer uma autonomia até aos 705 quilómetros.

Ao nível mecânico, adopta uma suspensão dianteira pneumática de triângulo duplo, e de cinco braços atrás, com os elementos todos em alumínio.

Além do sistema de controlo contínuo do amortecimento, as rodas traseiras são direccionáveis, apoiadas por um sistema de controlo dinâmico.

E, embora tenha mais de cinco metros de comprimento, o HiPhi Z oferece um raio de viragem de 13,2 graus, em tudo semelhante ao de um Mini.

Quanto a preços, a entrada na gama faz-se a partir dos 87.500 euros, com a variante mais equipada a chegar aos 127 mil euros.

