Hilariante: novo director do entusiasmo da Volkswagen ''explica'' virtudes do ID. Cross

O ID. Cross assume-se como um dos modelos mais importantes na nova fase eléctrica da Volkswagen: mais versátil do que o T-Cross a combustão, combina um estilo elegante com um habitáculo espaçoso e tecnologias próprias de segmentos superiores.

Com um preço de partida em redor dos 28 mil euros, as pré-vendas já arrancaram para as variantes Life e Style de 211 cv com a bateria de 52 kWh, seguindo-se no Outono a versão de entrada Trend de 116 cv alimentada pelo acumulador de 37 kWh.

A confirmar o destaque dado ao SUV compacto está um vídeo "explicativo" protagonizado pelo novo director do entusiasmo da construtora germânica… e o resultado final é simplesmente hilariante!

Texto: P.R.S

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?