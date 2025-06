Híbridos optimizados: Renault Espace e Symbioz já têm preços

Vêm mesmo a tempo do Verão os Renault Espace full hybrid E-Tech 200 e Symbioz full hybrid E-Tech 160 equipados com motorizações de última geração da Horse Powertrain, criada pela construtora francesa em parceria com a chinesa Geely e a saudita Aramco.

As duas soluções combinam um motor de combustão a dois propulsores eléctricos, apoiados por uma bateria de 2 kWh para o primeiro exemplo e 1,4 kWh para o segundo, e por uma caixa automática de velocidades multimodo "inteligente" sem embraiagem.

Para o Symbioz, o motor de combustão interna de quatro cilindros foi actualizado de 1.6 para 1.8 litros para obter 109 cv contra os anteriores 94 cv, com os 265 Nm combinados, disponíveis às 2.000 rotações por minuto, a oferecerem acelerações mais rápidas.

Além de aumentar a cilindrada, foram feitas várias alterações para melhorar a eficiência de consumo, agora em redor dos 4,3 litros/100 km, para 98 g/km nas emissões de dióxido de carbono.

Ao bloco térmico está associado um motor eléctrico de 36 kW (49 cv) e 205 Nm para accionar as rodas dianteiras e carregar a bateria nas travagens e desacelerações, e outro de 15 kW (20 cv) e 50 Nm para as mudanças de velocidade.

Já o grupo motopropulsor full hybrid E-Tech de 200 cv que, além do Espace, equipa também os Austral e Rafale, foi optimizado para conseguir um desempenho mais consistente.

A compô-lo está um bloco turbo a gasolina de 1.2 litros e três cilindros com 130 cv e 205 Nm, associado ao motor eléctrico principal de 50 kW (68 cv) e 205 Nm, alimentado pela bateria de 2 kWh, e pelo gerador de arranque de 18 kW (25 cv) e 50 Nm.

O "impacto" na estrada percebe-se nos 4,9 litros combinados que consome por cada 100 quilómetros, com as emissões de CO2 a cifrarem-se em 110 g/km.

Renault Espace Versão Preço full hybrid E-Tech 200 techno desde 43.590 euros full hybrid E-Tech 200 esprit Alpine desde 46.380 euros full hybrid E-Tech 200 iconic desde 48.380 euros

Renault Symbioz Versão Preço mild hybrid 140 evolution desde 29.300 euros mild hybrid 140 techno desde 31.300 euros full hybrid E-Tech 160 esprit Alpine desde 37.800 euros

