Ainda não há preços definidos mas a Citroën já estreou à imprensa nacional na última semana o novo C5 Aircross que poderá ser encomendado a partir de Junho.

Híbrido ou eléctrico? Citroën C5 Aircross abre encomendas em Junho

Já na segunda geração, rompe com o antecessor não apenas na estética e na tecnologia mas também nas motorizações com a estreia de duas variantes 100% eléctricas.

O lançamento do SUV, a par da renovação do quadriciclo Ami, completa em menos de dois anos a renovação da gama automóvel da insígnia francesa.

Impacto visual assegurado

É forte a aposta da Citroën com o novo C5 Aircross: o tom musculado que as suas linhas realçam mas repleto de detalhes aerodinâmicos para conseguir os consumos mais baixos, sejam eles a gasolina ou em modo totalmente eléctrico.

A frente é distinguida pelos faróis Matrix LED ligados por uma faixa em preto brilhante, sob um capô mergulhante dinâmico que favorece o "corte" do ar.

Em sintonia com a dianteira, atrás destaca-se um portão muito vertical, a privilegiar os 651 litros de capacidade que a bagageira tem, com uma faixa horizontal em preto brilhante a reforçar visualmente os 1,90 metros que tem de largura.

Sendo o comprimento de 4,65 metros, espaço para cinco adultos não faltará, como confirmam os 2,78 que separam ambos os eixos, com a altura a manter-se em 1,66 metros e a distância ao solo em 20 cm.

O conjunto é destacado por novas jantes em liga leve que podem ir de 18 a 20 polegadas, beneficiando dum desenho modular que melhoram a eficiência aerodinâmica e o arrefecimento dos travões.

Lounge tecnológico a bordo

O habitáculo é definido pelo Sofa Design da Citroën, replicado num painel de bordo longo e horizontal que foi concebido como se se tratasse duma peça de mobiliário, sem esquecer os bancos Advanced Comfort para o maior bem estar a bordo.

À frente, e nos acabamentos mais elevados, os assentos comportam regulação eléctrica até dez posições, dispondo ainda de funções de aquecimento, ventilação e massagem com cinco programas diferenciados.

O posto de condução é definido pelo ecrã multimédia vertical de 13 polegadas, equipado com a versão mais recente dos sistemas de infoentretenimento do grupo Stellantis.

Navegação 3D, ligação Apple CarPlay e Android Auto sem fios, e assistente vocal associado a ChatGPT são algumas das valências, com a parte inferior do visor a integrar botões para nivelar a climatização.

Atrás do volante espreita o painel de instrumentos de dez polegadas num ambiente onde se percebem materiais e acabamentos de qualidade.

A última geração dos apoios ao condutor da Citroën completa a oferta de tecnologias a bordo, destacando-se o pacote Drive Assist 2.0 com condução autónoma de nível 2 com mudança de faixa semi-automática.

Sempre electrificado

Eliminado que foi o gasóleo, todas as soluções motrizes do C5 Aircross passam a ser eletrificadas, com a entrada na gama a fazer-se com o Hybrid 145 com tecnologia de 48 volts alimentado por um bloco turbo de 1.2 litros de 136 cv e 230 Nm.

A ele está aliado um motor eléctrico de 21 kW (29 cv) e 55 Nm, integrado na nova caixa automática de dupla embraiagem e-DCS de seis relações, para uns combinados 145 cv de potência.

No degrau acima está a variante Plug-In Hybrid 195 mas agora com transmissão automática de sete velocidades. Na sua génese está um motor turbo de 1.6 litros e quatro cilindros com 150 cv e 300 Nm, e um motor eléctrico de 92 kW (125 cv) e 118 Nm.

Com uns combinados 195 cv e 350 Nm, o sistema é alimentado por uma bateria de 21 kWh para uma autonomia até 86 quilómetros, sendo recarregável apenas em corrente alternada a 7,4 kWh.

Até 680 km eléctricos

Focada na eletromobilidade pura está a estreia de duas soluções motrizes no ë-C5 Aircross: a primeira, com um motor de 157 kW (213 cv) e 345 Nm, é suportada por uma bateria de 73 kWh para 520 quilómetros de autonomia.

A segunda equipa um propulsor de 170 kW (231 cv) e 345 Nm, com a de 97 kWh a elevar a distância até aos 680 quilómetros; os recarregamentos de ambos os acumuladores fazem-se até 160 kW DC ou até 11 kW AC.

O SUV equipa de série um carregador de bordo de 11 kW em corrente alternada, sendo dada em opção um de 22 kW AC, compatível com carregamento bidirecional V2L, mas apenas para 2026.

O conforto e a poupança de energia é assegurado de série com planeador de rotas, travagem regenerativa regulável em três níveis, sendo a bomba de calor proposta como opção.

O Citroën C5 Aircross abre as encomendas já em Junho, com as entregas dos primeiros exemplares a acontecerem no Outono; na perspetiva da subsidiária portuguesa, as propostas 100% eléctricas deverão representar 1/3 das vendas do modelo.

