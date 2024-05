Híbrido ou eléctrico? BYD Seal U já abriu reservas

A BYD prossegue a ofensiva no nosso país mas agora em modo SUV: a insígnia chinesa acaba de abrir as reservas para o Seal U, nas variantes 100% eléctrica e híbrida plug-in, mas ainda sem preços definidos.

Se o nome é o mesmo da berlina que venceu a edição 2024 de Carro do Ano no nosso país, as suas características colocam-no num patamar mais dedicado às famílias.

Com 4,78 metros de comprimento e uma distância de 2,77 metros entre eixos, a versão totalmente electrificada é proposta com um propulsor de 160 kW (218 cv).

À escolha estão duas baterias, com a de 71,8 kWh para o acabamento Comfort a oferecer uma autonomia até 420 quilómetros.

Já a variante com o equipamento Design equipa um acumulador de 87 kWh para alarga a distância entre cargas até aos 500 quilómetros.

O carregamento faz-se a 140 kW em corrente contínua, o que obriga a um tempo de espera em redor dos 40 minutos dez aos 80% da sua capacidade.

Até 125 km com uma carga

A gama é completada pelo Seal U DM-i, primeiro híbrido plug-in da BYD para a Europa com a tecnologia Super Dual Mode, que dá prioridade à energia eléctrica com uma dependência mínima da gasolina.

Proposto em três acabamentos, o Comfort e o Boost compreendem um bloco turbo de 1.5 litros com 98 cv e 122 Nm, somado a um propulsor eléctrico de 145 kW (197 cv) para uns globais 218 cv e 300 Nm.



A diferença está mesmo na capacidade da bateria: o Comfort equipa o acumulador de 26,6 kWh para uma autonomia até 125 quilómetros, com os 18,3 kWh do Boost a oferecer uma distância até 80 quilómetros.

O topo de gama é assegurado pela linha Design, com os dois motores eléctricos alinhados com o bloco a gasolina a darem 324 cv e 550 Nm combinados às quatro rodas.

A capacidade da bateria é a mesma que equipa o Boost mas a autonomia baixa para 70 quilómetros, com a recarga a fazer-se para todas elas a 18 kW em corrente contínua ou a 11 kW em corrente alternada.

Elegância visual

A definir o BYD Seal U, seja ele eléctrico ou híbrido plug-in, está a dianteira arredondada em forma de X, com as ópticas a sobreporem-se a um pára-choques que reafirma a robustez do SUV na estrada.



A linha de cintura superior, que se estende desde os faróis até aos farolins, é realçada pelas jantes em liga leve de 19 polegadas com acabamento em preto e prateado.

Atrás, o pára-choques é acentuado pelos mesmo detalhes cromáticos das rodas, com o desenho do farolins LED a inspirarem-se nas gotas de água que a linguagem de estilo Ocean Aesthetics assume.

Interior premium

O habitáculo é marcado por uma atmosfera premium, com superfícies suaves ao toque e acabamentos de qualidade, patentes nos painéis das portas e na consola central forrados em pele vegan.



O posto de condução é marcado pelo painel de instrumentação com 12,3 polegadas e pelo ecrã multimédia giratório com uma diagonal de 15,6 polegadas.

Os sistemas de assistência à condução são comuns a outros SUV desta categoria, com destaque para o programador de velocidade activo com manutenção de faixa, e travagem automática de emergência.

Sem preços definidos para cada uma das versões, as reservas para o BYD Seal U totalmente eléctrico já estão abertas, com as primeiras entregas a acontecerem em Julho.

Já o Seal U DM-i será comercializado a partir de Junho com os acabamentos Boost e Design, ficando a variante Comfort para depois do Verão.

