É o regresso duma marca que deu cartas na área profissional e industrial com maquinaria e veículos pesados na Península Ibérica ao longo da segunda metade do século XX até fechar a actividade em 1987.

Híbrido, combustão e 'plug-in': Ebro ataca mercado com quatro SUV

Pois a espanhola Ebro reinventou-se em 2023 após uma aliança estratégica com o grupo chinês Chery para agora atacar o mundo dos SUV com uma oferta multi-energia que compreende soluções híbridas, híbridas plug-in e puramente a gasolina.

Os quatro modelos que compõem a gama são produzidos na fábrica em Barcelona que antes estava na posse da Nissan, tendo como objectivo 50 mil unidades já neste ano, para depois acelerar para mais de 100 mil veículos anuais a partir de 2028.

Os citadinos para o segmento A não estão nos planos imediatos da Ebro mas, até ao final deste ano, é esperado um SUV compacto eléctrico para segmento B.

A construtora espanhola deu o tiro de partida para a internacionalização ao entrar no nosso país pelas mãos da MCoutinho, que assume a condução do projecto com uma estrutura autónoma e com independência operacional face ao negócio de retalho.

A importadora e distribuidora nacional prevê abrir dez concessionários até ao final deste ano, e mais 20 até 2028, dispondo ainda de dois armazéns de peças, que se somam aos dois já existentes em Espanha.

Híbrido, combustão e 'plug-in': Ebro ataca mercado com quatro SUV

Híbrido no lançamento da gama

São quatro os SUV com que a insígnia espanhola entra em território nacional, apoiados em versões derivadas dos modelos actualmente vendidos pela Chery.

A entrada na gama arranca com o Ebro s400, um compacto 100% híbrido com 4,32 metros de comprimento e 2,61 metros a separar os dois eixo, com a postura familiar a confirmar-se nos 430 litros de capacidade da bagageira.

A apoiá-lo está um bloco MGI de 1.5 litros com 95 cv e 125 Nm aliado a dois propulsores eléctricos, a uma transmissão híbrida dedicada (1DHT) e a uma bateria de 1,83 kWh para uns combinados 211 cv passados às rodas dianteiras.

Ecrã duplo de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento, climatização automática bizona, câmara traseira e até 24 sistemas de apoio à condução compõem o modelo no acabamentos Premium e Excellence.

Espaço e flexibilidade

Num patamar acima está o Ebro s700, um SUV apontado a procura um equilíbrio entre espaço e flexibilidade nos seus 4,55 metros de comprimento, e 2,67 metros entre os dois eixos, com a capacidade do porta-bagagens a chegar até aos 1.305 litros.

Proposta nos acabamentos Comfort e Luxury, a gama compreende três motorizações, tendo o puro térmico 1.6 TGDi a gasolina de 147 cv e 275 Nm como arranque da linha.

A variante 100% híbrida assume um bloco turbo de 1.5 litros TGDi com 143 cv e 215 Nm alinhado com dois propulsores eléctricos e uma bateria de 1,83 kWh para uns combinados 224 cv e 295 Nm.

O topo de gama é assumido pela versão híbrida plug-in com o mesmo motor TGDi de 1.5 litros combinado com outros dois eléctricos para 279 cv e 365 Nm; a bateria de 18,3 kWh promete uma autonomia combinada até 90 quilómetros.

Bancos dianteiros aquecidos e ventilados, tejadilho panorâmico, assistente vocal, e ecrãs de 12,3 polegadas para a instrumentação e o infoentretenimento são algumas das soluções de conforto disponíveis a bordo.

Familiar com sete lugares…

Num segmento onde ainda são poucos os SUV de sete lugares, o Ebro s800 tenta colmatar essa "ausência" com conforto e sofisticação numa proposta esticada até aos 4,72 metros de comprimento.

Materiais e acabamentos de qualidade, painel de instrumentos de 10,25 polegadas combinado com um ecrã multimédia de 15,6 polegadas definem o ambiente num espaço alargado como permitem os 2,71 metros entre os dois eixos

Dividido pelas linhas Premium e Luxury, o SUV assume as mesmas motorizações do Ebro s700, com o arranque da gama a fazer-se com o bloco 1.6 TGDi a gasolina de 147 cv e 275 Nm.

O híbrido plug-in comporta o motor TGDi de 1.5 litros combinado com dois propulsores eléctricos para conseguir 279 cv e 365 Nm combinados, enquanto a bateria de 18,3 kWh mantém uma distância combinada até 90 quilómetros.

… e tracção integral

A "estrela" da marca espanhola é assegurada pelo Ebro s900 4X4: com 4,82 metros de comprimento e 2,80 metros a separar os dois eixos para conseguir sete lugares, e uma bagageira com 143 a 2.065 litros de capacidade segundo o arranjo dos bancos.

O posto de condução é definido por um painel de instrumentos de 10,25 polegadas com visor head-up e um ecrã multimédia de 15,6 polegadas, com os bancos em pele a serem aquecidos e ventilados à frente, entre outros elementos de conforto

Com equipamento próprios dum SUV premium no único acabamento Luxury, equipa um TGDi de 1.5 litros mas agora combinado com três motores eléctricos e a uma transmissão híbrida 3DHT de três reações para conseguir uns totais 428 cv e 580 Nm.

Já a bateria NMC de 34,46 kWh que acompanha o sistema motriz permite uma autonomia até 140 quilómetros, extensíveis até 177 quilómetros em ambiente urbano, sendo recarregável de 30 a 80% em 25 minutos a 71 kW em corrente contínua.

A gama Ebro chega aos concessionários nacionais neste segundo trimestre apoiado num plano de expansão progressiva da rede de concessionários.

A partir do nosso país, a marca irá expandir-se a outros mercados europeus, como confirmou na apresentação nacional Johnson Xu, vice-presidente da Chery International.

Modelo Versão Preço

Ebro s400 1.5 HEV Premium Desde 29.240 euros Ebro s400 1.5 HEV Excellence Desde 31.240 euros Ebro s700 1.6 TGDI 7 DCT Comfort Desde 33.740 euros Ebro s700 1.6 TGDI 7 DCT Luxury Desde 35.740 euros Ebro s700 1.5 1.5 HEV Comfort Desde 36.240 euros Ebro s700 1.5 1.5 HEV Luxury Desde 38.240 euros Ebro s700 1.5 TGDI PHEV Premium Desde 42.240 euros Ebro s700 1.5 TGDI PHEV Luxury Desde 44.240 euros Ebro s800 1.6 TGDI 7 DCT Premium Desde 42.240 euros Ebro s800 1.6 TGDI 7 DCT Luxury Desde 44.240 euros Ebro s800 1.5 TGDI PHEV Premium Desde 47.240 euros Ebro s800 1.5 TGDI PHEV Luxury Desde 49.240 euros

Ebro s900 4x4 1.5 TGDI PHEV Luxury Desde 56.740 euros

Texto: P.R.S.

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