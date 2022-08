Hennessey mostra primeiras imagens do Venom F5 Roadster

A estreia oficial acontece a 19 de Agosto no Monterey Car Week, nos Estados Unidos, mas a Hennessey Performance decidiu abrir o apetite com duas fotografias da sua nova obra-prima.

Trata-se, nem mais nem menos, do que a variante descapotável do Venom F5, e pela imagem de perfil do super desportivo, será difícil ficar-lhe indiferente.

Construído num monocasco em fibra de carbono, não é possível perceber nas fotografias se terá uma capota rígida ou de tecido, embora também não seja displicente afirmar que pode nem sequer ter cobertura.

Sabido é que o roadster terá o mesmo motor do super modelo de que deriva: baptizado como Fury, trata-se de um bloco V8 biturbo de 6.6 litros.

São 1.843 cv de potência e 1.617 Nm de binário máximos, passados ás rodas traseiras através de uma caixa semi-automática de sete velocidades.

Se o Venom F5 está apontado a bater nos 500 km/hora de velocidade de ponta, não será esse o número pretendido para o descapotável.

Mesmo assim, é objectivo dos engenheiros da Hennessey Performance que o Venom F5 Roadster ultrapasse facilmente as 300 milhas/hora, equivalente a 482 km/hora.

