'Hatchback' urbano: Leapmotor B03 estreia na China como A05

Abertas que estão as encomendas para o B03X, a Leapmotor volta a atacar o segmento B com um hatchback eléctrico visual e tecnologicamente muito próximo daquele SUV compacto.

Apresentado esta semana na China sob a designação A05, o futuro B03 europeu aponta aos jovens consumidores urbanos que procuram um automóvel que combine estilo, comodidade e confiança ao volante.

Com 4,18 metros de comprimento por 1,79 de largura e 1,56 de altura, assume os mesmos códigos de estilo do B03X, como se percebe no arranjo das ópticas e da grelha frontal, bem como nos guarda-lamas traseiros pronunciados e nas laterais esculpidas.

A diferença está mesmo no capô, que é ligeiramente mais curto e com inclinação mais acentuada, o mesmo acontecendo com o pára-brisas.

Espaçoso e tecnológico

Embora não tenham sido avançadas imagens do habitáculo do B03, a participada do grupo Stellantis sublinha um interior tão espaçoso como permitem os 2,61 que separam os dois eixos num ambiente versátil e conectado.

Bancos reguláveis, soluções de arrumação inovadoras e uma ampla bagageira de dois níveis, da qual não se conhece a capacidade, foram concebido para se adaptarem às necessidades duma jovem família.

Adivinha-se para o posto de condução um arranjo semelhante ao do B03X, composto pelos mesmos painel de instrumentos de 8,8 polegadas e ecrã multimédia de 14,6 polegadas suportado pelo mais recente ecossistema digital Leap OS 4.0.

O nível de equipamentos de série deverá ser muito respeitável logo na versão de entrada, ao incluir bomba de calor e diversos sistemas de assistência ao condutor, entre outros recursos.

Até 510 km eléctricos

Outra incógnita no Leapmotor B03 (ou A05 na China) são os grupos motrizes 100% eléctricos que irão equipá-lo, sabendo-se que na China terá soluções de 95 e 122 cv: se forem semelhantes aos do B03X, poder-se-á contar com opções de 130 kW (177 cv) e 200 Nm, e de 145 kW (197 cv) 200 Nm.

O mesmo acontece com as capacidades das baterias LFP que o acompanham mas, à partida, deverão ser os mesmos 39,8 kWh e 53 kWh para distâncias respectivas de 400 e 510 quilómetros segundo o ciclo "laboratorial" WLTC, embora ainda careçam de homologação.

Desconhecida é a data em que o hatchback chegará ao mercado europeu, e por que preços. Recorde-se que o Leapmotor B03X é proposto no nosso país a partir de 24.285 euros na versão Life, e desde 28.285 euros na variante Design.

Texto: P.R.S.

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