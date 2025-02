'Hatchback' ou coupé? Kia EV4 dá até 630 km sem parar

Só faltava mostrar as primeiras imagens do protótipo que dará vida ao citadino EV2 (mas que será falado noutro artigo) para a Kia arrancar esta quinta-feira em grande estilo o seu EV Day 2025 em Tarragona.

Pelo meio, a insígnia sul-coreana revela na cidade espanhola os dados técnicos do novíssimo EV4 que chegará em Março aos concessionários da Coreia do Sul para depois espalharem-se pelo mundo.

Objectivo a atingir com esta proposta nos formatos hatchback e da berlina coupé? Dar mais um salto decisivo para a electromobilidade total.

Prático e dinâmico

Prático e versátil, é com o EV4 que a Kia pretende redefinir o segmento C com uma nova abordagem à estética que actualmente vinga nesta categoria segundo o lema Your Edge in Motion (O Seu Limite em Movimento).

Com linhas muito próximas do protótipo revelado em finais de 2023, este "eléctrico" assume o visual futurista das produções mais recentes da marca, com as linhas aerodinâmicas a privilegiarem o consumo e a autonomia.

Estes objectivos estão patentes num coeficiente aerodinâmico de Cx 0,23, graças ao completo revestimento da parte inferior da carroçaria para o melhor desempenho a "rasgar" o ar.

Quanto a dimensões, o hatchback mede 4,43 metros de comprimento, com a berlina coupé a esticar-se até aos 4,73 metros, com a largura em ambos a ser de 1,86 metros.

A distância entre eixos chega aos 2,82 nos dois modelos, com a altura a ser de 1,485 metros no primeiro exemplo, com o segundo a ter menos cinco centímetros.

Suportado pela plataforma E-GMP com arquitectura eléctrica de 400 volts, ambas as variantes adoptam baterias de 58,3 ou de 81,4 kWh, a alimentar um propulsor de 150 kW (204 cv) passados às rodas dianteiras.

As acelerações dos zero aos 100 km/hora são comuns a este tipo de propostas, com a berlina a fazê-lo em 7,4 segundos e o hatchback a demorar mais três décimas para uma velocidade de ponta de 170 km/hora.

Autonomia alargada

Quanto à autonomia, a bateria de menor capacidade na berlina coupé dá até 430 quilómetros entre recarregamentos, com a Long Range a chegar até aos 630, baixando para 590 quilómetros no hatchback.

O compacto de cinco portas baixa a distância para 590 quilómetros com o acumulador de maior capacidade, demorando ambos 31 minutos a carregá-lo.

A potência máxima de carregamento não é indicada mas deverá ser semelhante ao do KIA EV3: 102 kW para a bateria mais pequena, e 128 kW para a maior, demorando 31 minutos a carregar dos dez aos 80%.

À semelhança de outros modelos eléctricos da Kia, o EV4 equipa a funcionalidade Vehicle-to-Load (V2L) de 3,6 kVA para uso interno e externo, bem como o Vehicle-to-Grid (V2G) de 10 kVA.

Nas tecnologias incluídas de série está o cockpit de navegação para carro conectado (ccNC) com um ecrã "cinematográfico" de 30 polegadas para a instrumentação (12,3’’), climatização (5,3") e multimédia (12,3").

Actualizável por via remota, o infoentretenimento inclui ainda serviços de conectividade de última geração para jogos ou simplesmente para ver conteúdos no Youtube, Netflix e Disney+, ou testar os dotes vocais no karaoke.

Chassis no ponto

A qualidade de condução também foi central no desenvolvimento deste carro, com a suspensão dianteira a ter um "suporte" MacPherson próprio para "eléctricos", sendo multibraços a configuração traseira.

A Kia explica que a montagem pioneira de válvulas responsivas à frequência SFD3 de terceira geração nos amortecedores, e de buchas de suspensão Hydro G no chassis permitiu reduzir ruídos e vibrações ao volante.

Também a geometria da tracção dianteira e o reforço da carroçaria em pontos-chave permitiram melhorar a estabilidade e a resposta dinâmica em curva, para uma condução mais directa e envolvente.

E não se deve ignorar a inclusão da travagem regenerativa variável i-Pedal 3.0 para o máximo conforto e eficiência, com o visor head-up de 12 polegadas a dar informações essenciais durante a viagem.

As mais recentes funcionalidade de apoio ao condutor compreende o assistente em auto-estrada para a condução semi-autónoma de nível 2, alinhado com o pacote de condução F+ (Drive Wise).

Quer o hatchback, quer a berlina coupé que forma a gama do Kia EV4 chegam em Março aos concessionários sul-coreanos; na Europa ainda não há data de chegada mas espera-se que aconteça ainda este ano.

