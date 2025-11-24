Ainda não há preços definidos para o nosso país nem sequer data de chegada aos concessionários nacionais mas inegável é o esforço promocional imprimido ao Fiat 500 Hybrid no último fim de semana em Turim.

'Hatchback', 3+1 ou cabrio? Fiat 500 Hybrid quase a chegar

A construtora explica que o compacto urbano representa um novo capítulo na sua trajectória automóvel, ao combinar a herança da marca à tecnologia de ponta, sem esquecer as linhas intemporais da estética italiana.

A produção arrancou oficialmente em Novembro na Carrozzerie Mirafiori, tendo como objectivo ultrapassar os 5.000 exemplares até ao final de 2025, para depois elevar-se às 100 mil unidades anuais.

O Fiat 500 Hybrid é proposto como hatchback, 3+1 e cabrio, como já acontecia na variante 100% eléctrica, distribuído pelos acabamentos Pop, Icon e La Prima, a que se soma a série especial Torino nesta fase de lançamento.

Sob o capô está um bloco tricilíndrico FireFly de 1.0 litro com caixa manual de seis relações, associado a um motor de arranque elétrico alimentado por uma pequena bateria de 12 volts, para uns globais 65 cv de potência.

A equipar o ecrã de infoentretenimento de 10,25 polegadas está o sistema Uconnect 5, alinhado com um visor digital de sete polegadas para a instrumentação, sendo compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

