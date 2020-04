Haja dinheiro! Estes são os melhores carros polícia do mundo

Os carros de polícia são veículos conhecidos por todos os cidadãos, mas nem sempre são os clássicos e práticos veículos para o dia a dia. Há cada vez mais autoridades a apostar em supercarros policiais, capazes de dar nas vistas por onde quer que passem. Do ponto de vista do marketing, não há maneira mais fácil de atrair as atenções de todos, mas se for preciso entrar em acção e fazer o trabalho que se exige a um carro patrulha, estes desportivos também estão prontos.

Desde Itália ao Médio Oriente, passando obviamente por Portugal, vamos mostrar-lhe os melhores automóveis usados pela polícia em todo mundo.Depois de em 2008 a polícia italiana ter recebido um Lamborghini Gallardo LP 560-4 e de em 2015 ter recebido um Huracán, a patrulha da auto-estrada de Bolonha acaba de receber um novo "Lambo" Huracán directamente da marca de Sant’Agata Bolognese.Tal como a "Polizia" admitiu, será usado em operações mais convencionais, como patrulhas na auto-estrada, mas também é visto como veículo de primeiros socorros e para transportar órgãos e sangue para transplantes.Mas se pensa que as autoridades italianas se ficam por aqui está enganado. Na frota da polícia transalpina há ainda um Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio que debita uns impressionantes 510 cv de potência e um Lotus Evora S com 350 cv.A polícia do Reino Unido conta com máquinas absolutamente interessantes e distintas. Uma das escolhas que salta imediatamente à vista é um Ford Mustang V8 . É certo que é quase sempre usado em "manobras" de marketing, mas não deixa de ter um aspecto fantástico (ver galeria).Mas há mais. A polícia britânica conta ainda com um Camaro T1, um Ariel Atom e um Ford Focus RS . E se os dois primeiros nunca serão vistos fora do centro da cidade (onde captam a maior das atenções), o Focus RS, com 345 cv debaixo do "capotar", é uma escolha segura para patrulhar as auto-estradas do Reino Unido.A frota de supercarros da polícia do Dubai já fez "manchetes" em todo o mundo, de tão impressionante e radical que é. Mas a verdade é que no que toca a veículos de autoridade, estes são os melhores que podemos encontrar.É certo que a maioria deles só são usados nas principais vias de acesso à cidade, onde os turistas circulam, o que os torna autênticas manobras de marketing. Ainda assim, não deixa de ser impressionante ver tantos milhões investidos numa frota policial.Vamos então ao desfile de "bombas": BMW i8, Mercedes-AMG SLS, Bentley Continental GT Lamborghini Aventador , Ferrari FF, McLaren MP4-12CC, Brabus Mercedes-AMG G63, Audi R8 , Aston Martin One-77, BMW M6 Gran Coupé, Porsche 918 Spyder Chevrolet Camaro SS, Nissan GT-R … e claro, Bugatti Veyron , este último certificado pelo "Guinness World Records" como o veículo policial mais rápido do mundo (407 m/h).Certamente já percebeu que brincar com as autoridades é coisa que não deve fazer nas estradas do Dubai e depois de olhar para esta impressionante lista só há uma questão que salta à vista: qual será a próxima "bomba" a ser comprada pelas autoridades do Dubai? Audi R8 é a "arma" mais temível da Polícia de Segurança Pública (PSP) nas estradas de Portugal. Certamente até já se cruzou com ele na rua e a verdade é que apesar de ser uma versão de 2009, o motor V8 de 4,2 litros e 420 cv é capaz de deixar qualquer um em sentido.Com uma velocidade máxima fixada nos 301 km/h, já pertenceu ao antigo jogador do Benfica, Angel Di Maria, e agora é quase sempre usado em exibições públicas e em visitas de estado. Mas isto não significa que esteja afastado das estradas, muito pelo contrário, é um sério aviso aos "aceleras" da auto-estrada.Uma das máquinas mais radicais da polícia germânica é o Ford Mustang V8 GT "preparado" pela Wolf Racing.É capaz de debitar uns impressionantes 455 cv de potência e chegar aos 268 km/h de velocidade máxima.Mas a máquina mais radical da frota germânica é um Brabus Mercedes-AMG CLS V12 S que é conhecido como "Rocket". E a avaliar pelos 730 cv que estão debaixo do "capot", não é difícil perceber a origem do nome.Recentemente as autoridades alemãs ainda receberam uma Audi RS4 Avant especialmente preparada pela ABT Sportsline que produz 530 cv de potência.