 Pesquisa
Tome Nota

Hábito cada vez mais vulgar: quase 73 mil veículos sem inspecção obrigatória em 2025

11:34 - 27-03-2026
 
 
Hábito cada vez mais vulgar: quase 73 mil veículos sem inspecção obrigatória em 2025

Conduzir um carro sem inspecção obrigatória está a tornar-se um hábito cada vez mais vulgar nas estradas portuguesas, como todos os riscos que lhe estão associados.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou quase 73 mil veículos em 2025 a circular nessas condições, uma média que ronda os 200 por dia, com um em cada quatro a terem sido detectados em Lisboa e no Porto.

Já durante este ano, e até 23 Março, foram detectados mais de 17 mil veículos a circular sem inspecção, sendo que apenas em Janeiro foram registados 6.782 casos.

Segundo os dados divulgados, em 2025 o distrito do Porto foi o que concentrou maior numero de viaturas detectadas sem inspecção (10.212), seguido de Lisboa (8.117), Braga (6.725), Aveiro (6.392), Setúbal (5.732) e Faro (5.485).

Os distritos de Lisboa e Porto representaram cerca de 35% do total de veículos a circular sem inspecção obrigatória e, segundo a GNR, a zona norte concentrou 32% de todos os casos a nível nacional.

Prazos a cumprir

A GNR sublinha a importância do cumprimento das inspecções técnicas aos veículos, pois permitem verificar as condições de funcionamento da viatura e assegurar a segurança quer dos condutores, quer dos restantes utilizadores da via.

A primeira inspecção a veículos ligeiros de passageiros deve realizar-se antes deste ter quatro anos após a data da primeira matrícula, passando a ser de dois em dois anos até aos sete anos; a partir do oitavo ano, a viatura deve cumprir uma inspecção anual.

Já nos veículos ligeiros de mercadorias, a primeira inspecção obrigatória ocorre ao fim de dois anos, passando depois a ser feita anualmente.

Nos veículos de transporte público de passageiros, ambulâncias, carros de instrução e de transporte escolar, a inspecção é obrigatória um ano após a data da primeira matrícula, sendo anual até ao sétimo ano, e semestral desde o oitavo ano,

A GNR alerta ainda que a inspecção obrigatória deve ser feita com uma antecedência máxima de três meses.

Recorda ainda que, em relação aos veículos importados que já tenham tido matrícula noutro estado-membro da União Europeia ou em país terceiro, a data relevante para casos de inspecção é a da primeira matrícula no país de origem, e não a data da matriculação em Portugal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Guarda Nacional RepublicanaGNR
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Transit City é o novo furgão eléctrico da Ford… com raizes chinesas!

Transit City é o novo furgão eléctrico da Ford… com raizes chinesas!

Lexus RZ mais emocionante com caixa ''manual'' de velocidades

Lexus RZ mais emocionante com caixa ''manual'' de velocidades

Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

Kia EV2 já em produção para chegar em Junho

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.