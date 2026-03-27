Hábito cada vez mais vulgar: quase 73 mil veículos sem inspecção obrigatória em 2025

Conduzir um carro sem inspecção obrigatória está a tornar-se um hábito cada vez mais vulgar nas estradas portuguesas, como todos os riscos que lhe estão associados.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) detectou quase 73 mil veículos em 2025 a circular nessas condições, uma média que ronda os 200 por dia, com um em cada quatro a terem sido detectados em Lisboa e no Porto.

Já durante este ano, e até 23 Março, foram detectados mais de 17 mil veículos a circular sem inspecção, sendo que apenas em Janeiro foram registados 6.782 casos.

Segundo os dados divulgados, em 2025 o distrito do Porto foi o que concentrou maior numero de viaturas detectadas sem inspecção (10.212), seguido de Lisboa (8.117), Braga (6.725), Aveiro (6.392), Setúbal (5.732) e Faro (5.485).

Os distritos de Lisboa e Porto representaram cerca de 35% do total de veículos a circular sem inspecção obrigatória e, segundo a GNR, a zona norte concentrou 32% de todos os casos a nível nacional.

Prazos a cumprir

A GNR sublinha a importância do cumprimento das inspecções técnicas aos veículos, pois permitem verificar as condições de funcionamento da viatura e assegurar a segurança quer dos condutores, quer dos restantes utilizadores da via.

A primeira inspecção a veículos ligeiros de passageiros deve realizar-se antes deste ter quatro anos após a data da primeira matrícula, passando a ser de dois em dois anos até aos sete anos; a partir do oitavo ano, a viatura deve cumprir uma inspecção anual.

Já nos veículos ligeiros de mercadorias, a primeira inspecção obrigatória ocorre ao fim de dois anos, passando depois a ser feita anualmente.

Nos veículos de transporte público de passageiros, ambulâncias, carros de instrução e de transporte escolar, a inspecção é obrigatória um ano após a data da primeira matrícula, sendo anual até ao sétimo ano, e semestral desde o oitavo ano,

A GNR alerta ainda que a inspecção obrigatória deve ser feita com uma antecedência máxima de três meses.

Recorda ainda que, em relação aos veículos importados que já tenham tido matrícula noutro estado-membro da União Europeia ou em país terceiro, a data relevante para casos de inspecção é a da primeira matrícula no país de origem, e não a data da matriculação em Portugal.

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