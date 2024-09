Há um novo super desportivo a chegar: conheça o Ginetta Akula

Para quem ama super desportivos de excepção, há um novo exemplar a chegar em breve à estrada (e não apenas às pistas) que promete deliciar os mais afoitos.

O Ginetta Akula recupera as principais ideias do protótipo revelado em 2019 no salão automóvel de Genebra, mas agora numa celebração muito especial.

O bólide celebra 20 anos sobre a aquisição da insígnia britânica pela LNT Automotive de Lawrence Tomlinson, vencedor das 24 horas de Le Mans em 2006 na categoria GT2 num Panoz Esperante.

Sob a supervisão do antigo piloto, a compor o Akula está um monocasco em fibra de carbono complementado por uma barra de protecção para proteger o habitáculo.

Do lado aerodinâmico está uma base plana em fibra de carbono forrada com saias, a que se somam um generoso difusor e uma asa traseira proeminente para reforçar a força descendente.

O conjunto repousa sobre jantes em liga leve de 20 polegadas, "calçadas" por pneus Pirelli P Zero para a melhor aderência ao alcatrão.

O pacote opcional Akula Race oferece ainda um avançado sistema de travagem com discos carbono-cerâmicos e arneses de corrida Ginetta com seis pontos de aperto.

Para quem quiser levar o super desportivo para a pista, o piloto amador pode completar o guarda-roupa com um fato especial de competição, assim como botas e luvas próprias para a missão.

Rápido, muito rápido

Do lado técnico, o Ginetta Akula equipa um V8 naturalmente aspirado de 6.4 litros, com 608 cv e 670 Nm passados às rodas traseiras com diferencial autoblocante.

Ao sistema motriz está combinada uma caixa manual de tripla embraiagem com seis relações, sendo dada à escolha uma transmissão automática de dupla embraiagem com sete velocidades.

Dada a sua massa extremamente reduzida (apenas 1.190 kg), os zero aos 100 km/hora são cumpridos em 2,9 segundos, com a velocidade máxima a ficar estabelecida nos 290 km/hora.

Exclusivo quanto baste face às 20 unidades a produzir, o preço não está ao alcance do comum dos mortais: a entrada faz-se a partir dos 325 mil euros!

