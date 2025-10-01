Há um novo Bentley a caminho das estradas mundiais, e a construtora britânica não faz por menos ao anunciá-lo como uma peça rara e fascinante.

"O regresso dum nome icónico à Bentley está iminente, 100 anos após o seu lançamento", explica a insígnia.

E, a espevitar ainda mais a emoções, explica que será uma edição ultra-limitada com um desempenho acima das expectativas.

A construtora avança novos pormenores nas próximas semanas, mesmo se a imagem que acompanha a notícia mostre um Continental GT mais selvagem.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?