Raros são ainda os "eléctricos" propostos em redor dos 25 mil euros mas o Inster da Hyundai é um dos que se propõe atacar o mercado com uma proposta minimamente democrática.

Há um Insteroid à solta na Hyundai para os fãs dos videojogos

Pois esta terça-feira a insígnia sul-coreana subiu a aposta com a estreia muito camuflada do Insteroid, uma interpretação muito livre do crossover urbano em modo de protótipo.

Na combinação das palavras "Inster" e "Steroid" está um show car que reflecte a natureza jovem, divertida e musculada (por esteróides?!) do modelo em que se baseia.

As primeiras imagens agora avançadas elevam o modelo de produção a um patamar superior, com um visual decididamente inspirado no mundo dos jogos de vídeo... mas já reparou como é tão "parecido" com o RN24 de 650 cv de potência?!

Basta atentar-se nas saídas de ar sobre os arcos das rodas, que acomodam jantes de 21 polegadas, e na enorme asa superior, sem esquecer o difusor nada discreto e a assinatura luminosa em LED Pixel.

Resta saber se este protótipo alguma vez verá a luz do dia como modelo de produção e, caso aconteça, se será uma variante desportiva da divisão N mais poderosa do que o topo de gama com 115 cv.

Aceitam-se especulações antes da Hyundai revelar o Insteroid em todo o seu esplendor no início do próximo mês.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?