 Pesquisa
Tome Nota

Há novas nomeações na direcção da Stellantis Portugal

12:41 - 27-01-2026
 
 
Há novas nomeações na direcção da Stellantis Portugal

Há fortes mudanças na estrutura directiva da Stellantis Portugal liderada por Pedro Lazarino.

Gonçalo Neves é nomeado director de Sales Mainstream & Car Flow da Stellantis em substituição de Jorge Tomé, que irá aposentar-se após mais de 40 anos dedicados às marcas da subsidiária nacional.

Luís Magalhães será o diretor de B2B da Stellantis enquanto Susana Mendonça é nomeada directora de Marketing Operations, e Daniel Camacho assume a direcção da Pre-Owned Vehicles da Stellantis.

"Estas decisões reflectem não apenas o crescimento sustentado da nossa presença no mercado português, mas também o compromisso firme da Stellantis e das suas marcas em reforçar a liderança, a inovação e a proximidade com os nossos clientes e parceiros", sublinha Pedro Lazarino, director da Stellantis Portugal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

Stellantis
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Audi A6 Avant e-tron Performance: só para quem gosta de devorar quilómetros eléctricos

Audi A6 Avant e-tron Performance: só para quem gosta de devorar quilómetros eléctricos

Visão mecânica: Helderburg reconstrói Defender para durar mais de 1.000.000 km

Visão mecânica: Helderburg reconstrói Defender para durar mais de 1.000.000 km

Ambicioso: Kia EV5 quer ser o ''eléctrico'' ideal para toda a família

Ambicioso: Kia EV5 quer ser o ''eléctrico'' ideal para toda a família

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.