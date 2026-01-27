Há novas nomeações na direcção da Stellantis Portugal

Há fortes mudanças na estrutura directiva da Stellantis Portugal liderada por Pedro Lazarino.

Gonçalo Neves é nomeado director de Sales Mainstream & Car Flow da Stellantis em substituição de Jorge Tomé, que irá aposentar-se após mais de 40 anos dedicados às marcas da subsidiária nacional.

Luís Magalhães será o diretor de B2B da Stellantis enquanto Susana Mendonça é nomeada directora de Marketing Operations, e Daniel Camacho assume a direcção da Pre-Owned Vehicles da Stellantis.

"Estas decisões reflectem não apenas o crescimento sustentado da nossa presença no mercado português, mas também o compromisso firme da Stellantis e das suas marcas em reforçar a liderança, a inovação e a proximidade com os nossos clientes e parceiros", sublinha Pedro Lazarino, director da Stellantis Portugal.

